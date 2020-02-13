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В Госдуме оценили заявление Зеленского о "городе-саде" для крымчан
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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление Зеленского о "городе-саде" для крымчан

21:15 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что обещаниям президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" для крымчан никто не поверит.
Ранее Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
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"Возможно, город-сад или его подобие в Херсонской области и построят, но только для того, чтобы выманить с полуострова людей, а потом выкручивать им руки в застенках СБУ. Если Зеленский думает, что его идея из разряда "ловля на блесну", то он ошибся - крымчан вряд ли удивит украинская инфраструктура, и уж тем более никто не поверит его президентским обещаниям", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, Киев уже продемонстрировал свое отношение к крымчанам "тремя блокадами" - водной, продуктовой и энергетической.
"Мы уже слышали, как он собирался начать диалог с Россией, как заверял в запрете дискриминации русского языка и культуры, и многое другое, что на выходе оказалось враньем", - добавил Бальбек.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымУкраинаОбщество
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