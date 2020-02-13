В Госдуме оценили заявление Зеленского о "городе-саде" для крымчан

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что обещаниям президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" для крымчан никто не поверит.
Ранее Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
"Возможно, город-сад или его подобие в Херсонской области и построят, но только для того, чтобы выманить с полуострова людей, а потом выкручивать им руки в застенках СБУ. Если Зеленский думает, что его идея из разряда "ловля на блесну", то он ошибся - крымчан вряд ли удивит украинская инфраструктура, и уж тем более никто не поверит его президентским обещаниям", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, Киев уже продемонстрировал свое отношение к крымчанам "тремя блокадами" - водной, продуктовой и энергетической.
"Мы уже слышали, как он собирался начать диалог с Россией, как заверял в запрете дискриминации русского языка и культуры, и многое другое, что на выходе оказалось враньем", - добавил Бальбек.
12 февраля, 19:20Первый президент Украины назвал условие для возвращения Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".