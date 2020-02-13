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Путин назвал Ботяна сильной и неординарной личностью
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РИА Новости

Путин назвал Ботяна сильной и неординарной личностью

19:56 13.02.2020
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© Фото : Пресс-бюро СВР РоссииГерой России, разведчик Алексей Ботян
Герой России, разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро СВР России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России Алексея Ботяна, отметив, что он был легендарным разведчиком и сильной, неординарной личностью, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
"Ушел из жизни легендарный разведчик, сильная, неординарная личность. Он был руководителем и участником блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю. Мы навсегда сохраним светлую память об Алексее Николаевиче Ботяне – Герое России и настоящем патриоте", - сказал президент.
Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей БотянВ Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
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