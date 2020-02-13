В Минфине рассказали детали покупки правительством акций Сбербанка

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ вернет в бюджет РФ от продажи ЦБ вернет в бюджет РФ от продажи Сбербанка 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 миллиардов - в 2021 году, 400 миллиардов - в 2022 году и оставшуюся сумму - в 2023 году, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.

Как рассказал Колычев, в результате этой операции у Банка России образуется финансовый результат, распределение которого будет происходить в соответствии с порядком, отраженным в законопроекте.

"Распределение этого финансового результата оно зафиксировано в отдельном законе, 700 миллиардов рублей остается у Банка России. Логика этой цифры в том, что это примерно соотношение 25/75 как в действующем порядке распределения прибыли ЦБ, остальное все перечисляется в федеральный бюджет в двух формах. Первая форма - неденежная, это активы - это субординированные депозиты ЦБ в Сбербанке в размере до 150 миллиардов рублей, и субординированные депозиты в ВЭБ.РФ в размере до 350 миллиардов рублей",- сказал Колычев.

Он отметил, что для ЦБ это непрофильные активы, а для правительства - хорошие активы, приносящие доход.

"Оставшаяся часть - это денежная часть (сделки - ред.), мы рассчитываем, это прописано в законе, что распределение по годам будет - 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 - в 2021 году, 400 - в 2022 году и остаток, это будет зависеть от того, какая стоимость сделки будет на момент первой покупки, в 2023 году", - добавил Колычев.

Он напомнил, что в законопроекте прописана конкретная формула определения цены продажи - это 6-месячная средняя на дату первого транша сделки.