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В Минфине рассказали детали покупки правительством акций Сбербанка
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РИА Новости

В Минфине рассказали детали покупки правительством акций Сбербанка

19:30 13.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЦБ вернет в бюджет РФ от продажи Сбербанка 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 миллиардов - в 2021 году, 400 миллиардов - в 2022 году и оставшуюся сумму - в 2023 году, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.
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Как рассказал Колычев, в результате этой операции у Банка России образуется финансовый результат, распределение которого будет происходить в соответствии с порядком, отраженным в законопроекте.
"Распределение этого финансового результата оно зафиксировано в отдельном законе, 700 миллиардов рублей остается у Банка России. Логика этой цифры в том, что это примерно соотношение 25/75 как в действующем порядке распределения прибыли ЦБ, остальное все перечисляется в федеральный бюджет в двух формах. Первая форма - неденежная, это активы - это субординированные депозиты ЦБ в Сбербанке в размере до 150 миллиардов рублей, и субординированные депозиты в ВЭБ.РФ в размере до 350 миллиардов рублей",- сказал Колычев.
Он отметил, что для ЦБ это непрофильные активы, а для правительства - хорошие активы, приносящие доход.
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"Оставшаяся часть - это денежная часть (сделки - ред.), мы рассчитываем, это прописано в законе, что распределение по годам будет - 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 - в 2021 году, 400 - в 2022 году и остаток, это будет зависеть от того, какая стоимость сделки будет на момент первой покупки, в 2023 году", - добавил Колычев.
Он напомнил, что в законопроекте прописана конкретная формула определения цены продажи - это 6-месячная средняя на дату первого транша сделки.
"Соответственно, мы сейчас точно не знаем, когда это (сделка - ред.) будет... Если посмотреть на текущую дату и отмотать 6 месяцев назад, и посмотреть 6-месячную среднюю, то примерно получается 2,540-2,550 триллиона рублей", - пояснил замминистра.
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Владимир КолычевСбербанк РоссииЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФРоссияЭкономика
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