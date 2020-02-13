В Минфине прокомментировали покупку акций Сбербанка правительством

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Покупка Сбербанка кабмином - доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%, в дальнейшем возможен рост, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Для правительства, для нас это достаточно доходная инвестиция для ФНБ. По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет. Постепенно даже может расти в последующие годы. Это намного выше, чем стоимость заимствований. Для налогоплательщиков это такое довольно выгодное мероприятие", - сказал он.
Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.