В Минфине прокомментировали покупку акций Сбербанка правительством

"Для правительства, для нас это достаточно доходная инвестиция для ФНБ. По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет. Постепенно даже может расти в последующие годы. Это намного выше, чем стоимость заимствований. Для налогоплательщиков это такое довольно выгодное мероприятие", - сказал он.