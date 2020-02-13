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Минфин надеется на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта
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РИА Новости

Минфин надеется на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта

19:30 13.02.2020 (обновлено: 19:38 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта, в течение месяца после этого подготовит договор купли-продажи, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.
"Сделка теоретически возможна только после принятия законодательства, наверное, закон примут не раньше, чем в конце марта. Соответственно, если это так именно произойдет, то в течение месяца после этого мы можем подготовить договор о купле-продаже и совершить сделку", - сказал Колычев.
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