Минфин надеется на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта

"Сделка теоретически возможна только после принятия законодательства, наверное, закон примут не раньше, чем в конце марта. Соответственно, если это так именно произойдет, то в течение месяца после этого мы можем подготовить договор о купле-продаже и совершить сделку", - сказал Колычев.