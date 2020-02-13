Минфин надеется на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта, в течение месяца после этого подготовит договор купли-продажи, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.
"Сделка теоретически возможна только после принятия законодательства, наверное, закон примут не раньше, чем в конце марта. Соответственно, если это так именно произойдет, то в течение месяца после этого мы можем подготовить договор о купле-продаже и совершить сделку", - сказал Колычев.