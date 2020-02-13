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Джонсон провел перестановки в британском правительстве
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РИА Новости

Джонсон провел перестановки в британском правительстве

19:25 13.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в четверг первые после Brexit перестановки в правительстве, единственной, но крупной сенсацией стала отставка канцлера Саджида Джавида.
По некоторым данным, Джавид отказался остаться на посту министра финансов после того, как Джонсон предложил ему уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера. Новым канцлером стал Риши Сунак, ранее занимавший пост замминистра.
Глава МИД Доминик Рааб, глава МВД Прити Пател и глава минобороны Бен Уоллес сохранили свои посты.
Ожидаемо, Джеффри Кокс был уволен с поста генпрокурора. Его место заняла Суэлла Брейверман, ранее работавшая в распущенном ныне министерстве Brexit.
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Министром цифровых технологий, культуры, спорта и окружающей среды вместо Никки Морган стал Оливер Дауден.
Поста министра по делам бизнеса лишилась Тереза Лидсом. Ее должность занял Алок Шарма, он же будет отвечать за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре. Пост министра по международному развитию после ухода Шармы заняла Энн-Мари Тревелян, ранее работавшая в минобороны.
Новым министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства вместо Терезы Вильерс стал Джордж Юстис.
Пост министра по делам Северной Ирландии – должность, получающая дополнительное значение на фоне предстоящих переговоров Британии с ЕС по будущим отношениям – займет Брэндон Льюис, ранее занимавший пост замглавы МВД. Он сменит Джулиана Смита.
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Доминик РаабСаджид ДжавидБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
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