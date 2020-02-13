Джонсон провел перестановки в британском правительстве

ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в четверг первые после Brexit перестановки в правительстве, единственной, но крупной сенсацией стала отставка канцлера Саджида Джавида

По некоторым данным, Джавид отказался остаться на посту министра финансов после того, как Джонсон предложил ему уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера. Новым канцлером стал Риши Сунак, ранее занимавший пост замминистра.

Глава МИД Доминик Рааб , глава МВД Прити Пател и глава минобороны Бен Уоллес сохранили свои посты.

Ожидаемо, Джеффри Кокс был уволен с поста генпрокурора. Его место заняла Суэлла Брейверман, ранее работавшая в распущенном ныне министерстве Brexit.

Министром цифровых технологий, культуры, спорта и окружающей среды вместо Никки Морган стал Оливер Дауден.

Поста министра по делам бизнеса лишилась Тереза Лидсом. Ее должность занял Алок Шарма, он же будет отвечать за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре. Пост министра по международному развитию после ухода Шармы заняла Энн-Мари Тревелян, ранее работавшая в минобороны.

Новым министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства вместо Терезы Вильерс стал Джордж Юстис.