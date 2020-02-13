В Волгограде нашли школьниц, пропавших два дня назад

Ранее сообщалось, что в поселке Городище, который находится в 15 километрах от Волгограда, пропали две школьницы-подружки 14 и 16 лет, они ушли из дома 11 февраля. По данным полиции, родители сначала искали их сами, а на следующий день обратились в полицию.