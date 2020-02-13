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В Волгограде нашли школьниц, пропавших два дня назад
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РИА Новости

В Волгограде нашли школьниц, пропавших два дня назад

19:19 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВОЛГОГРАД, 13 фев - РИА Новости. Две школьницы из поселка Городище, которые два дня назад ушли из дома и не вернулись, нашлись в одном из торговых центров Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в поселке Городище, который находится в 15 километрах от Волгограда, пропали две школьницы-подружки 14 и 16 лет, они ушли из дома 11 февраля. По данным полиции, родители сначала искали их сами, а на следующий день обратились в полицию.
"Сегодня полицейскими несовершеннолетние обнаружены в торговом центре Советского района Волгограда. По предварительным данным, преступлений в отношении них не совершено", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что полицейские выясняют причины их ухода из дома, а также где девочки находились все это время.
Полицейский
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ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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