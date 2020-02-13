Путин оценил состав рабочей группы по поправкам в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Крайне важно присутствие представителей разных сфер общества и профессиональных сообществ в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Совершенно очевидно, что Конституция это основной закон, но это непростой закон, он в значительной степени носит и политический, даже морально-этический характер", - сказал президент на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ.
Он отметил важность того, что в рабочей группе присутствуют представители разных общественных сфер.
"Здесь важно присутствие, несмотря на какую-то критику со стороны, всех страт общества, важно присутствие представителей профессиональных сообществ. Если Мацуев является гениальным исполнителем, и об этом пишут кто-то, то только потому, что у них зависть возникает, что они не могут так, как может Денис Леонидович. Но он знает, о чем думают люди его цеха, он знает об этом. Так же как доктор наш замечательный детский знает, о чем врачи думают, чем они живут, чего они ожидают от государства. Представители общественных организаций знают, молодежных. Поэтому присутствие каждого из вас здесь важно", - добавил Путин.
По его словам, даже если не все предложения в итоге удастся отразить в Конституции, происходящее обсуждение крайне важно.
"Да, может быть не все можно сформулировать в основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить их в основном законе - чрезвычайно важная вещь, потому что это в конечном итоге будет тем, что объединяет страну", - сказал глава государства.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации