Путин оценил состав рабочей группы по поправкам в Конституцию

"Да, может быть не все можно сформулировать в основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить их в основном законе - чрезвычайно важная вещь, потому что это в конечном итоге будет тем, что объединяет страну", - сказал глава государства.