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2020-02-13T18:52+0300
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В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
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РИА Новости

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

18:22 13.02.2020 (обновлено: 18:52 13.02.2020)
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© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсетиАйсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсети
АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
В своем аккаунте в Facebook Айсултан Назарбаев 13 февраля сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. В ряде постов он обвинял руководство страны в коррупции, рассказывал о давлении со стороны членов своей семьи.
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"Я считаю неэтичным обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей", — сказал он в эфире программы "Открытый диалог" на гостелеканале "Хабар", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По словам министра, "грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана". "Скажу откровенно — он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ", — добавил Абаев.
Двадцатидевятилетний Айсултан Назарбаев является внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сыном спикера сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой. В октябре 2019 года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Кроме того, приговор предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.
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Даурен АбаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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13 февраля, 18:27
Von Stirliz
6700104
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13 февраля, 20:01
Эдик Камушкин
4220001
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