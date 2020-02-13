В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев

В своем аккаунте в Facebook Айсултан Назарбаев 13 февраля сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. В ряде постов он обвинял руководство страны в коррупции, рассказывал о давлении со стороны членов своей семьи.

"Я считаю неэтичным обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей", — сказал он в эфире программы "Открытый диалог" на гостелеканале "Хабар" , отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По словам министра, "грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана". "Скажу откровенно — он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ", — добавил Абаев.