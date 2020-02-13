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Режиссер Сергей Соловьев выписался из больницы
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РИА Новости

Режиссер Сергей Соловьев выписался из больницы

19:55 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев выписался из больницы и планирует на следующей неделе принять участие в пресс-конференции фестиваля "Дух огня", сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.
"Сергей Александрович выписался из больницы, он дома. Он планирует присутствовать на пресс-конференции фестиваля "Дух огня", президентом которого он является. Мы его очень ждем", — сообщили в оргкомитете.
Ранее в январе в СМИ появилась информация, что Соловьев госпитализирован в больницу с болями в ногах. Эту информацию РИА Новости подтвердил источник из окружения режиссера.
Соловьев – режиссер культового советского фильма "Асса", он также снял такие картины, как "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСергей Соловьев (режиссер)Москва
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