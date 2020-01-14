Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу, сообщил источник

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев находится в больнице, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
"Но никаких подробностей я сказать не могу", — добавил собеседник агентства.
Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК, после чего начал работать на Мосфильме.
Наиболее известные картины — "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Мелодии белой ночи", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Анна Каренина".
Режиссер Сергей Соловьев