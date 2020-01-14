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Культура
2020-01-14T14:25+0300
https://ria.ru/20200114/1563393866.html
Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/155229/53/1552295381_0:132:3072:1860_1036x0_80_0_0_85bd257aa819bf7d6cad13d8e53f3306.jpg
РИА Новости

Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу, сообщил источник

11:48 14.01.2020 (обновлено: 14:25 14.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСергей Соловьев
Сергей Соловьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сергей Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев находится в больнице, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
"Но никаких подробностей я сказать не могу", — добавил собеседник агентства.
Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК, после чего начал работать на Мосфильме.
Наиболее известные картины — "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Мелодии белой ночи", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Анна Каренина".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Сергей Соловьев
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КультураКино и сериалыСергей Соловьев (режиссер)Россия
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