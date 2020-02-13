Моргулов провел встречу с заместителем спецпредставителя США по Корее

"13 февраля прошли консультации Посла по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова с заместителем спецпредставителя США по Корее Алексом Вонгом, который также был принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность продолжения координации усилий всех вовлеченных сторон в интересах урегулирования проблем субрегиона", - отмечается в сообщении.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.