Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T17:11+0300
https://ria.ru/20200213/1564667191.html
Моргулов провел встречу с заместителем спецпредставителя США по Корее
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

Моргулов провел встречу с заместителем спецпредставителя США по Корее

17:11 13.02.2020
113
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с заместителем спецпредставителя США по Корее Алексом Вонгом ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД РФ.
"13 февраля прошли консультации Посла по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова с заместителем спецпредставителя США по Корее Алексом Вонгом, который также был принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность продолжения координации усилий всех вовлеченных сторон в интересах урегулирования проблем субрегиона", - отмечается в сообщении.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
5 февраля, 23:13
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
000000
Обсудить 0
Олег БурмистровКорейский полуостровИгорь МоргуловКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Кареты скорой помощи в Индии
СМИ: индиец покончил с собой, посчитав, что заразился коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил ведомствам пресекать провокации после беспорядков
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о поправке в процедуре назначения генпрокурора
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
В Технограде расскажут о методике личного планирования
В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов
Здание МИД России
МИД предупредил россиян о лихорадке денге в Перу
Прокуратура
В Волгограде начали проверку после ЧП в музыкальной школе
Путин прокомментировал нормы о гражданстве для главы государства
Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Франции взаимодействие в Совбезе ООН
Города мира. Рига
Внеочередные выборы в Рижскую думу могут состояться 25 апреля
Делегация Общества китайско-советской дружбы в Москве во время празднования 11-й годовщины советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи
Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950)
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
СМИ сообщили о погибшем и раненых при перестрелке в Афинах
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния