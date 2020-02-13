В Волгограде начали проверку после ЧП в музыкальной школе

Ранее сообщалось, что утром в четверг во время занятий в музыкальной школе №1 в Волгограде подвал учреждения залило кипятком из-за аварии на внутриквартальной тепломагистрали возле соседнего дома. По информации администрации музшколы, дети были эвакуированы, пострадавших нет. При этом местные СМИ публиковали фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как помещения школы заполнены паром, а вода подходит к удлинителям. Издание V1.ru со ссылкой на сотрудников школы отмечало, что учеников приходилось выводить по деревянным скамейкам, так как на полу коридоров был кипяток.