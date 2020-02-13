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В Волгограде начали проверку после ЧП в музыкальной школе
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РИА Новости

В Волгограде начали проверку после ЧП в музыкальной школе

17:11 13.02.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как детскую музыкальную школу в Волгограде затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту затопления горячей водой подвала Волгоградской детской музыкальной школы №1", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром в четверг во время занятий в музыкальной школе №1 в Волгограде подвал учреждения залило кипятком из-за аварии на внутриквартальной тепломагистрали возле соседнего дома. По информации администрации музшколы, дети были эвакуированы, пострадавших нет. При этом местные СМИ публиковали фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как помещения школы заполнены паром, а вода подходит к удлинителям. Издание V1.ru со ссылкой на сотрудников школы отмечало, что учеников приходилось выводить по деревянным скамейкам, так как на полу коридоров был кипяток.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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