Токаев поручил ведомствам пресекать провокации после беспорядков

НУР-СУЛТАН, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководителям ведомств жестко пресекать распространение ложной информации и провокаций после беспорядков на юге страны, которые привели к гибели людей, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. В четверг правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП сообщила, что останки еще одного человека обнаружены под завалами сгоревшего во время беспорядков магазина.
В сообщении на сайте президента Казахстана отмечается, что Токаев провел совещание по вопросам информационной безопасности.
"На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области. Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций".
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