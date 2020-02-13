Токаев поручил ведомствам пресекать провокации после беспорядков

"На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области. Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем", - говорится в сообщении.