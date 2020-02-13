Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T16:58+0300
https://ria.ru/20200213/1564666407.html
Токаев поручил ведомствам пресекать провокации после беспорядков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_0:252:3014:1947_1036x0_80_0_0_947eddeaa92912766b4decf819c92d04.jpg
РИА Новости

Токаев поручил ведомствам пресекать провокации после беспорядков

16:58 13.02.2020
258
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководителям ведомств жестко пресекать распространение ложной информации и провокаций после беспорядков на юге страны, которые привели к гибели людей, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. В четверг правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП сообщила, что останки еще одного человека обнаружены под завалами сгоревшего во время беспорядков магазина.
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
12 февраля, 08:49
Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
В сообщении на сайте президента Казахстана отмечается, что Токаев провел совещание по вопросам информационной безопасности.
"На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области. Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций".
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
11 февраля, 15:44
Назарбаев поручил наказать виновных в беспорядках на юге Казахстана
221001
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о шторме в Великобритании
Здание МИД России
МИД предупредил россиян о лихорадке денге в Перу
Путин прокомментировал нормы о гражданстве для главы государства
Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента
Айсултан Назарбаев
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Кадр из видеоклипа Mandy Moore - Fifteen
Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов провел встречу с заместителем спецпредставителя США по Корее
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Путин: ядерное оружие может стать бессмысленным, но у России есть гиперзвуковое оружие
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным
Путин не уверен в необходимости закрепления в Конституции ядерного статуса
Путин не уверен, что в Конституции надо отражать ядерный статус
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о поправке в процедуре назначения генпрокурора
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния