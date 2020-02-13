Один день конкурса "Новая волна" будет посвящен татарской культуре

КАЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Один из дней международного фестиваля "Новая волна", который в 2020 году пройдет в Казани, будет посвящен татарской культуре, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"С Игорем Крутым состоялась встреча действительно по сценарию, по проведению мероприятия… Что точно было проговорено – и Рустам Нургалиевич обозначил важный для него вопрос – это то, чтобы один из дней фестиваля посвятить полностью татарской культуре. Не исключаем, что, возможно, какие-то популярные известнейшие исполнители что-то будут исполнять на татарском языке", - сказала Галимова журналистам по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова и композитора Игоря Крутого.
В декабре прошлого года Крутой объявил, что в 2020 году – в год 100-летия Татарской АССР – фестиваль "Новая волна" пройдет в Казани. Ожидается, что в конкурсе примут участие порядка 1-1,3 тысячи человек.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" с участием звезд российской и зарубежной эстрады с 2002 по 2014 годы проводился в латвийском городе Юрмала. В 2014 году накануне открытия конкурса латвийский МИД включил в черный список "невъездных" в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позиции по присоединению Крыма к России. Руководство конкурса, принимая решение о новом месте его проведения, рассматривало в числе претендентов Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань. В 2015 году "Новая волна" получила "прописку" в Сочи.
Предложение провести "Новую волну" в Казани поступало еще в 2014 году, когда решался вопрос о переезде конкурса из Юрмалы. Идея получила широкую поддержку общественности республики: в Казани был создан общественный комитет "За "Новую волну", соучредителями выступили ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, ассоциация рестораторов и отельеров Казани, организация "Молодежь Казани". Комитет организовал сбор подписей в поддержку проведения конкурса в столице Татарстана, в Москву были отправлены около 100 тысяч подписей на бюллетенях. Тогда же мэр Казани Ильсур Метшин отмечал, что провести "Новую волну" для города будет почетно, при этом город ставит перед собой амбициозные задачи – расширить географию конкурса, его телеаудиторию и число участников.