Один день конкурса "Новая волна" будет посвящен татарской культуре

КАЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Один из дней международного фестиваля Один из дней международного фестиваля "Новая волна" , который в 2020 году пройдет в Казани , будет посвящен татарской культуре, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"С Игорем Крутым состоялась встреча действительно по сценарию, по проведению мероприятия… Что точно было проговорено – и Рустам Нургалиевич обозначил важный для него вопрос – это то, чтобы один из дней фестиваля посвятить полностью татарской культуре. Не исключаем, что, возможно, какие-то популярные известнейшие исполнители что-то будут исполнять на татарском языке", - сказала Галимова журналистам по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова и композитора Игоря Крутого

В декабре прошлого года Крутой объявил, что в 2020 году – в год 100-летия Татарской АССР – фестиваль "Новая волна" пройдет в Казани. Ожидается, что в конкурсе примут участие порядка 1-1,3 тысячи человек.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" с участием звезд российской и зарубежной эстрады с 2002 по 2014 годы проводился в латвийском городе Юрмала. В 2014 году накануне открытия конкурса латвийский МИД включил в черный список "невъездных" в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позиции по присоединению Крыма к России. Руководство конкурса, принимая решение о новом месте его проведения, рассматривало в числе претендентов Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань. В 2015 году "Новая волна" получила "прописку" в Сочи.