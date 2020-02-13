Пушков оценил слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой войне

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом.
По словам сенатора, в Варшаве задались целью создать альтернативную историю Второй мировой войны.
"Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм", - написал Пушков в твиттере.
В опубликованной 8 февраля статье "Война началась не в 1941-м" (нем. Krieg begann nicht erst 1941) в газете Märkische Oderzeitung Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. По мнению дипломата, Москва должна "наконец признать", что Вторая мировая началась в 1939-м, а не в 1941 году.
Кроме того, он написал, что "не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны" и "десятки тысяч польских солдат" сражались в том числе в рядах Красной армии против гитлеровцев.
18 января, 21:10Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узникаЧеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.