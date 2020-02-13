В НАТО обсудили угрозу российских ракетных систем

БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Мария Князева. Министры обороны Министры обороны НАТО на встрече в четверг обсудили угрозу российских ракетных систем, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Сегодня мы обсудили вызов, который включает в себя все российские ракетные системы, обычные и ядерные, ныне развернутые или находящиеся в процессе разработки ... В то же время министры подчеркнули сильную приверженность НАТО контролю над вооружениями и разоружению. НАТО должна продолжить быть платформой для Европы и Северной Америки для обсуждения этих вопросов. Мы продолжим эту важную работу с целью принятия дальнейших решений позже в этом году", - сообщил он.

Столтенберг 11 февраля говорил, что министры обороны НАТО в четверг обсудят ответ на весь спектр российских ракетных систем, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке. Затем он сказал, что НАТО очень обеспокоена новыми российскими ракетными системами. Он завил, что альянс намерен ответить, но не планирует реагировать зеркально на то, что делает Россия. У НАТО нет желания развертывать в Европе новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные заряды.

Генсек подтвердил в четверг, что организация не будет отвечать зеркально и развертывать ракеты. "Однако мы будет поддерживать нашу оборону в эффективном состоянии, чтобы защитить наших людей", - сказал он.