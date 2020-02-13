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В НАТО обсудили угрозу российских ракетных систем
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РИА Новости

В НАТО обсудили угрозу российских ракетных систем

16:20 13.02.2020 (обновлено: 16:31 13.02.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Мария Князева. Министры обороны НАТО на встрече в четверг обсудили угрозу российских ракетных систем, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Сегодня мы обсудили вызов, который включает в себя все российские ракетные системы, обычные и ядерные, ныне развернутые или находящиеся в процессе разработки ... В то же время министры подчеркнули сильную приверженность НАТО контролю над вооружениями и разоружению. НАТО должна продолжить быть платформой для Европы и Северной Америки для обсуждения этих вопросов. Мы продолжим эту важную работу с целью принятия дальнейших решений позже в этом году", - сообщил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018
12 февраля, 17:04
Генсек НАТО: альянс стремится избежать гонки вооружений с Россией
Столтенберг 11 февраля говорил, что министры обороны НАТО в четверг обсудят ответ на весь спектр российских ракетных систем, ныне развёрнутых или находящиеся в разработке. Затем он сказал, что НАТО очень обеспокоена новыми российскими ракетными системами. Он завил, что альянс намерен ответить, но не планирует реагировать зеркально на то, что делает Россия. У НАТО нет желания развертывать в Европе новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные заряды.
Генсек подтвердил в четверг, что организация не будет отвечать зеркально и развертывать ракеты. "Однако мы будет поддерживать нашу оборону в эффективном состоянии, чтобы защитить наших людей", - сказал он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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