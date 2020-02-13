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В Багдаде назвали наращивание присутствия США в Ираке неприемлемым
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РИА Новости

В Багдаде назвали наращивание присутствия США в Ираке неприемлемым

16:15 13.02.2020 (обновлено: 16:31 13.02.2020)
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканские военные в Басре, Ирак
Американские военные в Басре, Ирак
© Flickr / The U.S. Army
БАГДАД, 13 фев - РИА Новости. Размещение в Ираке дополнительного американского военного контингента под предлогом расширения тренировочной миссии НАТО в стране неприемлемо, заявил РИА Новости в четверг глава комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Мухаммад Рида.
В среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав минобороны, что министры решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность, если получат на это согласие Багдада. Столтенберг отметил, что все страны НАТО подтвердили свою готовность "делать больше" в Ираке.
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"Расширение тренировочной миссии НАТО в Ираке и привлечение иракских офицеров к тренировочным сессиям альянса приветствуется, однако введение дополнительного американского военного контингента под предлогом расширения миссии НАТО - этого мы не приемлем", - заявил иракский парламентарий, комментируя предложение альянса.
"Мы не хотим, чтобы вывеска поменялась, а содержание осталось прежним", - отметил он, говоря о принятом иракским парламентом в январе решении добиваться вывода иностранных военных из Ирака. Сложившаяся ситуация требует того, чтобы "американские войска и войска международной коалиции ушли, после чего будет достигнуто взаимопонимание (о дальнейшем формате сотрудничества с НАТО - ред.) на основе соблюдения суверенитета Ирака и при его желании", заявил Рида.
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Депутат также сообщил, что новый глава правительства Тауфик Аляуи поддерживает решение парламента о выводе иностранных войск и "придает большое значение этому вопросу".
Рида также отметил, что после прекращения сотрудничества с международной коалицией, в том числе с американскими военными, иракские ВВС "крайне нуждаются" в привлечении зарубежной помощи, при этом Багдад заинтересован в сотрудничестве с Россией. "Я доложу главнокомандующему ВС страны (премьеру Тауфику Аляуи - ред.) о необходимости укрепления сотрудничества с российской стороной на выгодных для Ирака условиях", - заявил он.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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