В Багдаде назвали наращивание присутствия США в Ираке неприемлемым

БАГДАД, 13 фев - РИА Новости. Размещение в Размещение в Ираке дополнительного американского военного контингента под предлогом расширения тренировочной миссии НАТО в стране неприемлемо, заявил РИА Новости в четверг глава комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Мухаммад Рида.

В среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав минобороны, что министры решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность, если получат на это согласие Багдада. Столтенберг отметил, что все страны НАТО подтвердили свою готовность "делать больше" в Ираке.

"Расширение тренировочной миссии НАТО в Ираке и привлечение иракских офицеров к тренировочным сессиям альянса приветствуется, однако введение дополнительного американского военного контингента под предлогом расширения миссии НАТО - этого мы не приемлем", - заявил иракский парламентарий, комментируя предложение альянса.

"Мы не хотим, чтобы вывеска поменялась, а содержание осталось прежним", - отметил он, говоря о принятом иракским парламентом в январе решении добиваться вывода иностранных военных из Ирака. Сложившаяся ситуация требует того, чтобы "американские войска и войска международной коалиции ушли, после чего будет достигнуто взаимопонимание (о дальнейшем формате сотрудничества с НАТО - ред.) на основе соблюдения суверенитета Ирака и при его желании", заявил Рида.

Депутат также сообщил, что новый глава правительства Тауфик Аляуи поддерживает решение парламента о выводе иностранных войск и "придает большое значение этому вопросу".

Рида также отметил, что после прекращения сотрудничества с международной коалицией, в том числе с американскими военными, иракские ВВС "крайне нуждаются" в привлечении зарубежной помощи, при этом Багдад заинтересован в сотрудничестве с Россией. "Я доложу главнокомандующему ВС страны (премьеру Тауфику Аляуи - ред.) о необходимости укрепления сотрудничества с российской стороной на выгодных для Ирака условиях", - заявил он.