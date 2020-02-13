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Финский журналист восхитился преображением Москвы
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РИА Новости

Финский журналист восхитился преображением Москвы

16:11 13.02.2020 (обновлено: 16:43 13.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление Москвы
Новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Журналист финского телеканала YLE Эркка Микконен этой зимой побывал в Москве и поразился тому, как столица преобразилась с начала 2000-х годов.
Во время первой командировки Микконена в Россию в 2003 году город показался ему "отталкивающим". Однако сегодня нельзя не прийти в восторг от "величественной столицы", пишет он.
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"Центр Москвы — это больше не тот прежний затхлый советский город. Площади и парковые зоны, оформленные при участии международных архитектурных агентств, оживляют серые пейзажи", — отмечается в материале.
В начале февраля Микконен решил отправиться на каток на ВДНХ, который "поразил его своим великолепием". Журналисту понравилось, что в парке есть целая сеть ледовых дорожек, украшенных лампочками, а согреться можно с помощью горячих напитков.
"Москвичам есть где покататься. В городе работает еще пара таких же грандиозных катков", — заметил Микконен.
При этом он добавил, что на развитие Москвы тратятся довольно большие суммы.
Прошлым летом и осенью журналист побывал и в других российских городах. Он обратил внимание на различие между благоустройством столицы и регионов. По словам Микконена, Нижний Новгород и Новосибирск не произвели на него такого же впечатления, как российская столица.
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Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"
15929713825
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ВДНХНижний НовгородМоскваНовосибирскФинляндияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Ну где то около 80% населения страны не может себе позволить полюбоваться похорошевшей Москвой... Знаю полно тех, кто ни разу в ней не был за всю жизнь. Зато видит что творится у себя. Вот у нас не куплено НИ ОДНОГО троллейбуса со времён СССР, трамваи - в начале 2000-х купили 20 шт, остальная сотня (да и сотня ли уже?) - советские вагоны. Да Собянин подкинул пяток своих стареньких, но из 90-х )), спасибо и на этом. Но как то глупо видеть в одной стране такой глубокий контраст где столица это что то одно, выдающееся, а остальные рады тому что Бог пошлёт. При том что область не бедная, но центр забирает до 90% денег и что получить на развитие - надо ехать в Москву и клянчить в прямом смысле этого слова чуть ли не своё... Жить то можно, но и в Африке люди живут же... Всё соизмеримо.
13 февраля, 18:36
АМАлександр Михайлов
11000117
Пусть за МКАД выедет, на остальную Россию посмотрит, девосхитится враз.
13 февраля, 16:34
P1Piter 1
6000021
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