Финский журналист восхитился преображением Москвы

Во время первой командировки Микконена в Россию в 2003 году город показался ему "отталкивающим". Однако сегодня нельзя не прийти в восторг от "величественной столицы", пишет он.
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"Центр Москвы — это больше не тот прежний затхлый советский город. Площади и парковые зоны, оформленные при участии международных архитектурных агентств, оживляют серые пейзажи", — отмечается в материале.
В начале февраля Микконен решил отправиться на каток на ВДНХ, который "поразил его своим великолепием". Журналисту понравилось, что в парке есть целая сеть ледовых дорожек, украшенных лампочками, а согреться можно с помощью горячих напитков.
"Москвичам есть где покататься. В городе работает еще пара таких же грандиозных катков", — заметил Микконен.
При этом он добавил, что на развитие Москвы тратятся довольно большие суммы.
Прошлым летом и осенью журналист побывал и в других российских городах. Он обратил внимание на различие между благоустройством столицы и регионов. По словам Микконена, Нижний Новгород и Новосибирск не произвели на него такого же впечатления, как российская столица.
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