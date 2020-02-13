Финский журналист восхитился преображением Москвы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Журналист финского телеканала Журналист финского телеканала YLE Эркка Микконен этой зимой побывал в Москве и поразился тому, как столица преобразилась с начала 2000-х годов.

Во время первой командировки Микконена в Россию в 2003 году город показался ему "отталкивающим". Однако сегодня нельзя не прийти в восторг от "величественной столицы", пишет он.

"Центр Москвы — это больше не тот прежний затхлый советский город. Площади и парковые зоны, оформленные при участии международных архитектурных агентств, оживляют серые пейзажи", — отмечается в материале.

В начале февраля Микконен решил отправиться на каток на ВДНХ, который "поразил его своим великолепием". Журналисту понравилось, что в парке есть целая сеть ледовых дорожек, украшенных лампочками, а согреться можно с помощью горячих напитков.

"Москвичам есть где покататься. В городе работает еще пара таких же грандиозных катков", — заметил Микконен.

При этом он добавил, что на развитие Москвы тратятся довольно большие суммы.

Прошлым летом и осенью журналист побывал и в других российских городах. Он обратил внимание на различие между благоустройством столицы и регионов. По словам Микконена, Нижний Новгород и Новосибирск не произвели на него такого же впечатления, как российская столица.