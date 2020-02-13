Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Все предложения граждан и общественных организаций, которые не войдут в поправки к Все предложения граждан и общественных организаций, которые не войдут в поправки к Конституции РФ , должны быть проанализированы в парламенте и правительстве, заявил президент Владимир Путин

"Поправок приходит все больше и больше - свыше пятисот. И, совершенно очевидно, всё в Конституцию мы не сможем включить, да и есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - заявил Путин в четверг на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Он подчеркнул, что все эти предложения обязательно должны быть проанализированы.

"Если что-то не помещается в основной закон или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать, допустим, несколько кейсов: одну группу направить в Государственную думу, Совет Федерации, вторую группу - в регионы, муниципалитеты", - пояснил президент.

Глава государства добавил, что соответствующие предложения, безусловно, должны поступить и в кабмин, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или общественных организаций для принятия подзаконных актов, учитывало их в своей работе.