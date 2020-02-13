Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Мировой судья оштрафовал Facebook за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП, и назначить штраф в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалева.

Ранее аналогичный штраф по той же статье получил Twitter.

Ни представители Facebook, ни сотрудники Роскомнадзора в суд не пришли. Судья решила рассмотреть дело без них, изучив письменные материалы дела.

Согласно документам, компания собирала персональные данные россиян (имена, фамилии, даты рождения, фотографии). При этом она не обеспечила запись и систематизацию этой информации с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования локализовать данные российских пользователей, но они были проигнорированы.

Facebook может обжаловать вынесенное решение в Таганском суде Москвы. Если вердикт вступит в силу, то штраф должен быть оплачен в течение 60 дней.

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook около года назад. Максимальный штраф по соответствующей статье - шесть миллионов рублей.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Документ обязывает хранить личные данные россиян только в России.