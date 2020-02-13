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Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
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РИА Новости

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

15:49 13.02.2020 (обновлено: 16:51 13.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File PhotoЛоготипы Twitter и Facebook
Логотипы Twitter и Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Facebook за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП, и назначить штраф в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалева.
Ранее аналогичный штраф по той же статье получил Twitter.
Ни представители Facebook, ни сотрудники Роскомнадзора в суд не пришли. Судья решила рассмотреть дело без них, изучив письменные материалы дела.
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Согласно документам, компания собирала персональные данные россиян (имена, фамилии, даты рождения, фотографии). При этом она не обеспечила запись и систематизацию этой информации с использованием баз данных, находящихся на территории России.
Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования локализовать данные российских пользователей, но они были проигнорированы.
Facebook может обжаловать вынесенное решение в Таганском суде Москвы. Если вердикт вступит в силу, то штраф должен быть оплачен в течение 60 дней.
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook около года назад. Максимальный штраф по соответствующей статье - шесть миллионов рублей.
Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Документ обязывает хранить личные данные россиян только в России.
Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр. Кроме того, закон предусматривает блокировку ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияFacebook, Inc.Twitter
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