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Министр финансов Британии подал в отставку
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РИА Новости

Министр финансов Британии подал в отставку

15:01 13.02.2020 (обновлено: 15:12 13.02.2020)
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© REUTERS / Toby MelvilleСаджид Джавид у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Саджид Джавид у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском правительстве, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель минфина Британии.
"Да, Джавид подал в отставку с поста министров финансов", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что новым министром финансов будет назначен Риши Сунак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг проводит перестановки в правительстве, новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу.
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Борис ДжонсонЛондонСаджид ДжавидВеликобританияВ мире
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