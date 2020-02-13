Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи

Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване

КАИР, 13 фев – РИА Новости. Парламент Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Парламент принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в начале XX века ... и постановил, что армяне, ассирийцы и другие народы, составляющие сирийскую нацию, пали жертвами этнической чистки, целенаправленной резни и геноцида", - сообщается в пресс-релизе. Законодательный орган призвал парламенты других стран принять аналогичные законы.

Также парламент "осудил попытки отрицания этого преступления и искажения исторической правды о нем".

"Мы сейчас видим турецкую агрессию, опирающуюся на расистскую османскую идеологию", - заявил спикер парламента Хамуда Саббаг, отметив, что геноцид армян совершили "предки Эрдогана ".

Депутаты в свою очередь отметили, что такое решение позволит уберечь от повторения подобных преступлений в будущем и заявили, что события в Сирии показали "истинное лицо агрессивного турецкого режима".

Официальный Дамаск неоднократно обвинял Турцию в оккупации сирийских территорий. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является вором и занимается разграблением сирийских территорий и ресурсов.

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.