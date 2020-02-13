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Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
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РИА Новости

Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи

14:58 13.02.2020 (обновлено: 15:32 13.02.2020)
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© AFP 2020 / Kirill KudryavtsevСолдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
КАИР, 13 фев – РИА Новости. Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
"Парламент принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи в начале XX века ... и постановил, что армяне, ассирийцы и другие народы, составляющие сирийскую нацию, пали жертвами этнической чистки, целенаправленной резни и геноцида", - сообщается в пресс-релизе. Законодательный орган призвал парламенты других стран принять аналогичные законы.
Также парламент "осудил попытки отрицания этого преступления и искажения исторической правды о нем".
"Мы сейчас видим турецкую агрессию, опирающуюся на расистскую османскую идеологию", - заявил спикер парламента Хамуда Саббаг, отметив, что геноцид армян совершили "предки Эрдогана".
Депутаты в свою очередь отметили, что такое решение позволит уберечь от повторения подобных преступлений в будущем и заявили, что события в Сирии показали "истинное лицо агрессивного турецкого режима".
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Официальный Дамаск неоднократно обвинял Турцию в оккупации сирийских территорий. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является вором и занимается разграблением сирийских территорий и ресурсов.
В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.
Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
31 октября 2019, 20:09Культура
Ким Кардашьян опубликовала пост в честь признания геноцида армян
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Первая мировая война (1914-1918)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирияАрменияМеждународное признание факта геноцида армян в Османской империи в 1915 годуВ мире
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