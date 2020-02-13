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Эксперты оценили вероятность приезда Трампа на юбилей Победы в Москву
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РИА Новости

Эксперты оценили вероятность приезда Трампа на юбилей Победы в Москву

14:53 13.02.2020 (обновлено: 15:00 13.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эксперты расходятся в оценках вероятности приезда американского президента Дональда Трампа на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я сомневаюсь, что нынешняя предвыборная гонка даст возможность ему приехать на это мероприятие. То есть, процентов 15-20 (вероятность - ред.). Очень мало, в общем", - сказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" политолог Владимир Корнилов.
При этом бывший депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена Бондаренко считает возможным оба варианта: приезд Трампа и его отсутствие на торжествах. "Еще многое может измениться. И да, и нет", - сказала она. С ней согласна депутат Государственной Думы Светлана Савченко.
"Вы знаете, политика настолько неожиданная. Ожидаю всего: и приедет, и не приедет. Тут прямо не скажешь", - сказала Савченко. В свою очередь, политолог Борис Межуев оценивает высокими шансы на приезд Дональда Трампа.
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"Я думаю, что скорее приедет. Я в данном случае более оптимист. Он любитель ярких жестов. У него не так много возможностей на внешнеполитическом поле их совершить. В данном случае приехать и пожать руку (президенту России) Владимиру Владимировичу Путину, может быть, и другим международным лидерам, которые сюда приедут, - я не вижу оснований, почему ему этого не сделать. Ему бояться сейчас уже (после провала импичмента - ред.) нечего, а американский избиратель к этому отнесется скорее позитивно", - пояснил Межуев.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
Сенат США ранее оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
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Дональд ТрампВеликая Отечественная война (1941-1945)СШАВ мире
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