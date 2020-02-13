Эксперты оценили вероятность приезда Трампа на юбилей Победы в Москву

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эксперты расходятся в оценках вероятности приезда американского президента Эксперты расходятся в оценках вероятности приезда американского президента Дональда Трампа на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

"Я сомневаюсь, что нынешняя предвыборная гонка даст возможность ему приехать на это мероприятие. То есть, процентов 15-20 (вероятность - ред.). Очень мало, в общем", - сказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" политолог Владимир Корнилов.

При этом бывший депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена Бондаренко считает возможным оба варианта: приезд Трампа и его отсутствие на торжествах. "Еще многое может измениться. И да, и нет", - сказала она. С ней согласна депутат Государственной Думы Светлана Савченко.

"Вы знаете, политика настолько неожиданная. Ожидаю всего: и приедет, и не приедет. Тут прямо не скажешь", - сказала Савченко. В свою очередь, политолог Борис Межуев оценивает высокими шансы на приезд Дональда Трампа.

"Я думаю, что скорее приедет. Я в данном случае более оптимист. Он любитель ярких жестов. У него не так много возможностей на внешнеполитическом поле их совершить. В данном случае приехать и пожать руку (президенту России) Владимиру Владимировичу Путину, может быть, и другим международным лидерам, которые сюда приедут, - я не вижу оснований, почему ему этого не сделать. Ему бояться сейчас уже (после провала импичмента - ред.) нечего, а американский избиратель к этому отнесется скорее позитивно", - пояснил Межуев.

В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.