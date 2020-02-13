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Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

14:42 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Два районных суда Петербурга эвакуируются из-за рассылки писем с угрозами о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский и Приморский районные суды эвакуируются", - говорится в релизе пресс-службы.
В одном из писем, пришедших на электронную почту судов, написано о "минировании" около 200 детских садов города.
Последний раз письма с угрозами, которые не подтвердились после проверки, приходили в суды Петербурга в понедельник.
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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