Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Два районных суда Два районных суда Петербурга эвакуируются из-за рассылки писем с угрозами о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский и Приморский районные суды эвакуируются", - говорится в релизе пресс-службы.

В одном из писем, пришедших на электронную почту судов, написано о "минировании" около 200 детских садов города.

Последний раз письма с угрозами, которые не подтвердились после проверки, приходили в суды Петербурга в понедельник.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.