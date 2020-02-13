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Медведев выразил соболезнования родным и близким Ботяна
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РИА Новости

Медведев выразил соболезнования родным и близким Ботяна

13:36 13.02.2020 (обновлено: 13:48 13.02.2020)
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© Фото : сайт СВР РоссииРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян
© Фото : сайт СВР России
Разведчик Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким легендарного разведчика Алексея Ботяна, скончавшегося на 104-м году жизни.
"Он доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной, не раз проявлял мужество и героизм. Благодаря Алексею Николаевичу были спасены тысячи жизней людей. Его подвиги по достоинству оценены большим количеством высших государственных наград", - говорится в телеграмме Медведева.

"Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, передал свой огромный опыт нескольким поколениям сотрудников безопасности. Подвиг его - бессмертен, память о Алексее Николаевиче будет всегда жить в сердцах благодарных потомков", - отмечается в послании.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
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Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МедведевОбщество
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