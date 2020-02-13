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Эксперт оценил инициативу о введении штрафов за шум в дневное время
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РИА Новости

Эксперт оценил инициативу о введении штрафов за шум в дневное время

13:21 13.02.2020
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© Fotolia / George DolgikhДрель
Дрель
© Fotolia / George Dolgikh
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в КоАП РФ и введение штрафов за шум в многоквартирных домах в дневное время является неоправданной, так как эти вопросы давно регулируются на региональном законодательном уровне, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат, полковник юстиции в отставке Павел Лапшов.
Ранее "Известия" сообщили, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время направит в Минюст поправку в КоАП РФ, предполагающую введение штрафов за нарушение тишины и покоя проживающих в квартирах граждан в дневное время.
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Документ, по данным издания, в частности, предлагает запретить вести ремонт в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00, с 19.00 и до 9.00, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Кроме того, норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.
"На самом деле это не новшество. Подобные штрафы существуют, но регулируются местными законами субъектов федерации. Предложение все подвести под федеральное законодательство – сомнительное. Потому что правила и нормы различаются в регионах: не только временной промежуток, когда запрещены шумовые работы, но и штрафные санкции различны", - сказал Лапшов.
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По его словам, распространение нормы на дома, введенные в эксплуатацию полтора года назад, также является неоправданной.
"То есть полтора года законодатель отводит для шумовых работ круглосуточно. Это, я считаю, тоже неоправданно. Потому что люди, заселяющиеся в только что построенные дома, тоже имеют право на тишину. Мне кажется, вполне хватает той регулировки правовой, которая сейчас существует", - добавил Лапшов.
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