Эксперт оценил инициативу о введении штрафов за шум в дневное время

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в Инициатива о внесении изменений в КоАП РФ и введение штрафов за шум в многоквартирных домах в дневное время является неоправданной, так как эти вопросы давно регулируются на региональном законодательном уровне, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат, полковник юстиции в отставке Павел Лапшов.

Ранее "Известия" сообщили, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время направит в Минюст поправку в КоАП РФ, предполагающую введение штрафов за нарушение тишины и покоя проживающих в квартирах граждан в дневное время.

Документ, по данным издания, в частности, предлагает запретить вести ремонт в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00, с 19.00 и до 9.00, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Кроме того, норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

"На самом деле это не новшество. Подобные штрафы существуют, но регулируются местными законами субъектов федерации. Предложение все подвести под федеральное законодательство – сомнительное. Потому что правила и нормы различаются в регионах: не только временной промежуток, когда запрещены шумовые работы, но и штрафные санкции различны", - сказал Лапшов.

По его словам, распространение нормы на дома, введенные в эксплуатацию полтора года назад, также является неоправданной.