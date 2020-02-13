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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-02-13T13:06+0300
https://ria.ru/20200213/1564648583.html
Экс-министр культуры Мордовии задержан по подозрению в мошенничестве
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РИА Новости

Экс-министр культуры Мордовии задержан по подозрению в мошенничестве

13:06 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Бывший министр культуры Мордовии задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2018 году министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия выделило деньги на ремонт нескольких объектов в Саранске. В дальнейшем, по версии следствия, при содействии главы ведомства, под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах похитили 3,5 миллиона рублей. В результате республиканскому бюджету был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия. Расследование продолжается.
Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии с января 2017 года по декабрь 2019 года возглавлял Анатолий Чушкин.
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