Жириновский призвал разобраться, в какой фракции ГД больше микробов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий.

"Владимир Вольфович, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали цвет белый?", - обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к Жириновскому.

"Больше всего микробов на поручнях лестницы - 4 тысячи. И каждый день - за поручни, за поручни... Ученые подсчитали, что более 30 тысяч микробов на наших руках. Сам никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его", - сказал Жириновский. Он подчеркнул, что к этой проблеме нельзя относиться с иронией. Лидер ЛДПР отметил, что у всей фракции такие перчатки есть.

"Я заказал телесного цвета, так нету, в продаже нету. Телесный был бы под цвет руки, не очень заметно", - пояснил политик.

"Сегодня я попрошу пройти по всем поручням... Уборщиц попрошу брать пробы грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается (за руки) и в ближайшие дни все наденут перчатки", - заявил Жириновский.