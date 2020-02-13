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Жириновский призвал разобраться, в какой фракции ГД больше микробов
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РИА Новости

Жириновский призвал разобраться, в какой фракции ГД больше микробов

12:54 13.02.2020 (обновлено: 12:57 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий.
"Владимир Вольфович, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали цвет белый?", - обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к Жириновскому.
"Больше всего микробов на поручнях лестницы - 4 тысячи. И каждый день - за поручни, за поручни... Ученые подсчитали, что более 30 тысяч микробов на наших руках. Сам никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его", - сказал Жириновский. Он подчеркнул, что к этой проблеме нельзя относиться с иронией. Лидер ЛДПР отметил, что у всей фракции такие перчатки есть.
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"Я заказал телесного цвета, так нету, в продаже нету. Телесный был бы под цвет руки, не очень заметно", - пояснил политик.
"Сегодня я попрошу пройти по всем поручням... Уборщиц попрошу брать пробы грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается (за руки) и в ближайшие дни все наденут перчатки", - заявил Жириновский.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, указал Жириновскому на то, что в процессе выступления на думской трибуне лидер ЛДПР снял перчатки. "Потом кто-то их (перчатки) возьмет, а там – микробы", - пошутил Володин.
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ЗдоровьеЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
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