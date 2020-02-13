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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T12:45+0300
https://ria.ru/20200213/1564647203.html
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

12:45 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который не исключил, что проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным людям в этом городе. У Пескова спросили, какие последствия видит Кремль от вмешательства США в данный конфликт.
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"Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае, здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом", - ответил он журналистам.
При этом Песков добавил, что в первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом, которую ведут вооруженные силы Сирии на территории своей страны.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дональд ТрампДмитрий ПесковСирияСШАВ мире
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