В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

"Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае, здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом", - ответил он журналистам.