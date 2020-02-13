В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который не исключил, что проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным людям в этом городе. У Пескова спросили, какие последствия видит Кремль от вмешательства США в данный конфликт.
"Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае, здесь идет речь не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом", - ответил он журналистам.
При этом Песков добавил, что в первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом, которую ведут вооруженные силы Сирии на территории своей страны.