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В Кремле знакомы с идеей провести голосование по Конституцию 27 апреля
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РИА Новости

В Кремле знакомы с идеей провести голосование по Конституцию 27 апреля

12:39 13.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести голосование 27 апреля, подчеркнув, что итоговое решение не принято, дискуссия продолжается.
Ранее Жириновский предложил провести голосование по вопросу поправки в Конституцию РФ в последний понедельник апреля.
"Ознакомились. Нет итогов, дискуссия продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли с данным предложением в администрации.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
502018
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Конституция РФЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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