В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям

"Я не знаю, как они заметили. Там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность - это все, скажем так, инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину. Опять же, не зная об этом, вот недавно у нас был опрос по уровню доверия (президента РФ Владимира) Путина. Вы знаете, что он среди социологов вызвал очень жаркую дискуссию. Там начались даже обвинения в манипулировании. Но очевидно, что вот этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки", - сказал Песков журналистам.