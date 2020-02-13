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В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям
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РИА Новости

В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям

12:30 13.02.2020 (обновлено: 12:37 13.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле не склонны доверять всем социологическим исследованиям: их инструментарием можно играть как в наперстки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У него спросили об опросе российских социологов "Левада-центра" и их украинских коллег, согласно которому отношения россиян к Украине и украинцев к России ухудшилось с сентября.
"Я не знаю, как они заметили. Там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность - это все, скажем так, инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину. Опять же, не зная об этом, вот недавно у нас был опрос по уровню доверия (президента РФ Владимира) Путина. Вы знаете, что он среди социологов вызвал очень жаркую дискуссию. Там начались даже обвинения в манипулировании. Но очевидно, что вот этим инструментарием можно зачастую играть как в наперстки", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что воздержится от комментариев по исследованию. "Не знаю, насколько это достоверное исследование", - добавил он, отметив, что не знает, кого спрашивали, в каких регионах, какова выборка, что за фокус-группы.
"Поскольку здесь тоже можно, скажем так, проявлять чудеса изощренности социологической, то я бы воздержался от комментариев", - заключил Песков.
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Левада-центрВладимирРоссияУкраинаОбществоДмитрий ПесковВ мире
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