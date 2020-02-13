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2020-02-13T12:27+0300
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Зеленский ввел нового главу своего офиса Ермака в состав СНБО Украины
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РИА Новости

Зеленский ввел нового главу своего офиса Ермака в состав СНБО Украины

12:27 13.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
© РИА Новости / Стрингер
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны нового главу своего офиса Андрея Ермака, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой на нескольких собеседников в президентской партии "Слуга народа", что глава страны поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.
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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя офиса президента Украины", - сообщается в тексте указа.
Как следует из документа, президент вывел бывшего главу офиса Богдана из состава Совета. Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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