Дюмин: предложения регионов и экспертов ускорят темпы роста экономики

ТУЛА, 13 фев — РИА Новости. Рабочая группа Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" должна создать постоянно действующую площадку для выработки представителями регионов и экспертами решений, которые позволят ускорить темпы роста российской экономики до 5%.

Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в среду в Москве.

"Перед рабочей группой поставлена задача создать постоянно действующую площадку для выработки решений, которые должны ускорить темпы роста экономики до 5%", – сказал Дюмин.

По его словам, для перехода к устойчивому промышленному росту главы регионов, крупных госкомпаний, ассоциаций промышленников и малого бизнеса, эксперты из ведущих правительственных и научных центров, специалисты ключевых отраслей, таких как химия, металлургия, машиностроение, выработали конкретные предложения. Речь идет о мерах по снятию ограничений и формированию новых инструментов стимулирования инвестиционного роста, а также увеличения объёма и перечня выпускаемой продукции. Они прошли несколько этапов обработки. Ключевые предложения будут вынесены на заседание Госсовета.