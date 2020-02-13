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Тульская область
2020-02-13T12:23+0300
https://ria.ru/20200213/1564645057.html
Дюмин: предложения регионов и экспертов ускорят темпы роста экономики
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РИА Новости

Дюмин: предложения регионов и экспертов ускорят темпы роста экономики

12:23 13.02.2020
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© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 13 фев — РИА Новости. Рабочая группа Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" должна создать постоянно действующую площадку для выработки представителями регионов и экспертами решений, которые позволят ускорить темпы роста российской экономики до 5%.
Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии заседания Госсовета РФ с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в среду в Москве.
"Перед рабочей группой поставлена задача создать постоянно действующую площадку для выработки решений, которые должны ускорить темпы роста экономики до 5%", – сказал Дюмин.
По его словам, для перехода к устойчивому промышленному росту главы регионов, крупных госкомпаний, ассоциаций промышленников и малого бизнеса, эксперты из ведущих правительственных и научных центров, специалисты ключевых отраслей, таких как химия, металлургия, машиностроение, выработали конкретные предложения. Речь идет о мерах по снятию ограничений и формированию новых инструментов стимулирования инвестиционного роста, а также увеличения объёма и перечня выпускаемой продукции. Они прошли несколько этапов обработки. Ключевые предложения будут вынесены на заседание Госсовета.
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"Наша цель – реализовать выработанные решения, достичь максимального эффекта при минимальных затратах. Особое внимание мы уделяем работе с регионами, делаем акцент на реальную проблематику промышленности, получая информацию, что называется, с "земли". Уверен, что результатом проведенной работы станет выполнение поручений президента России по ускорению темпов роста промышленности. Это, в свою очередь, обеспечит сопоставимое ускорение темпов экономики. И, как следствие, приведёт к улучшению благосостояния наших граждан", – считает Дюмин.
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Тульская областьАлексей ДюминДенис Мантуров
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