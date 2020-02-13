Трутнев будет курировать управление развития приоритетных территорий

"Мы также утвердили сегодня новую структуру аппарата правительства, у нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий, Юрий Петрович Трутнев будет его курировать. При этом общая численность аппарата не изменилась", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.