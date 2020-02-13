Трутнев будет курировать управление развития приоритетных территорий

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Управление по развитию приоритетных территорий появилось в аппарате правительства РФ, его будет курировать вице-премьер Юрий Трутнев, при этом общая штатная численность аппарата, согласно утвержденной в четверг новой структуре, не изменилась, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы также утвердили сегодня новую структуру аппарата правительства, у нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий, Юрий Петрович Трутнев будет его курировать. При этом общая численность аппарата не изменилась", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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