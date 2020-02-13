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Кузнецова не получала обращение от семьи с 11 детьми из Подмосковья
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РИА Новости

Кузнецова не получала обращение от семьи с 11 детьми из Подмосковья

12:14 13.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой не получал обращение от семьи с 11 детьми, которая проживает в Подмосковье, но готова оказать всестороннюю помощь многодетным родителям в случае необходимости, сообщила РИА Новости сама омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что власти Орехово-Зуевского района помогут многодетной семье Сатторовых с 11 детьми собрать необходимые документы для признания их нуждающимися в жилье и для оформления остальных пособий. В пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости уточнили, что глава семейства имеет гражданство Таджикистана и не имеет вида на жительство в РФ. Отцу 11 детей из Подмосковья решили дать бессрочный вид на жительство в РФ
"Безусловно, мы знакомы с этой ситуаций, хотя обращения к нам, конечно, не поступало. Мы знаем о том, что в регионе готовы оказать всестороннюю помощь. В любом случае со своей стороны при необходимости мы готовы помогать", - сказала Кузнецова.
Стенд с информацией на получение гражданства РФ. Архивное фото
Вчера, 17:45Новости Подмосковья
Отцу 11 детей из Подмосковья дадут бессрочный вид на жительство в РФ
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Ксения МишоноваАнна КузнецоваМосковская область (Подмосковье)ТаджикистанРоссияОбщество
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