Кузнецова не получала обращение от семьи с 11 детьми из Подмосковья

"Безусловно, мы знакомы с этой ситуаций, хотя обращения к нам, конечно, не поступало. Мы знаем о том, что в регионе готовы оказать всестороннюю помощь. В любом случае со своей стороны при необходимости мы готовы помогать", - сказала Кузнецова.