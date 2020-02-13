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В Волгограде затопило кипятком музыкальную школу
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РИА Новости

В Волгограде затопило кипятком музыкальную школу

11:50 13.02.2020 (обновлено: 15:14 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 13 фев – РИА Новости. Детскую музыкальную школу №1 в Волгограде затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе, детей эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в школе.
Как рассказали в школе, в четверг утром во время занятий затопило подвал учреждения, дети при этом были наверху в классах.
"Детей эвакуировали, пострадавших нет. Просто такая небольшая техногенная авария произошла, не в школе, а на линии между домом и школой. Вода горячая попала в подвал, поэтому все парило", - сообщила собеседница агентства. Она отметила, что на время устранения аварии занятия в школе отменены.
При этом местные СМИ публикуют фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как помещения школы заполнены паром, а вода подходит к удлинителям. Издание V1.ru отмечает со ссылкой на сотрудников школы, что учеников приходилось выводить по деревянным скамейкам, так как на полу коридоров был кипяток. Кроме того, рядом с помещением, где произошел порыв, находится щитовая. По информации издания, сотрудников Концессий теплоснабжения Волгограда ждали на месте инцидента час.
Как сообщили РИА Новости в Концессиях теплоснабжения Волгограда, порыв теплотрассы произошел на улице Пушкина на внутриквартальной тепломагистрали и теплоноситель частично попал в подвальное помещение детской музыкальной школы, сейчас на месте аварии работают специалисты.
"На период восстановительных работ подача теплоносителя приостановлена в несколько жилых домов, а также в детскую музыкальную школу", - сообщили в ведомстве.
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ВолгоградПроисшествия
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