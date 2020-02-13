В Волгограде затопило кипятком музыкальную школу

ВОЛГОГРАД, 13 фев – РИА Новости. Детскую музыкальную школу №1 Детскую музыкальную школу №1 в Волгограде затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе, детей эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в школе.

Как рассказали в школе, в четверг утром во время занятий затопило подвал учреждения, дети при этом были наверху в классах.

"Детей эвакуировали, пострадавших нет. Просто такая небольшая техногенная авария произошла, не в школе, а на линии между домом и школой. Вода горячая попала в подвал, поэтому все парило", - сообщила собеседница агентства. Она отметила, что на время устранения аварии занятия в школе отменены.

При этом местные СМИ публикуют фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как помещения школы заполнены паром, а вода подходит к удлинителям. Издание V1.ru отмечает со ссылкой на сотрудников школы, что учеников приходилось выводить по деревянным скамейкам, так как на полу коридоров был кипяток. Кроме того, рядом с помещением, где произошел порыв, находится щитовая. По информации издания, сотрудников Концессий теплоснабжения Волгограда ждали на месте инцидента час.

Как сообщили РИА Новости в Концессиях теплоснабжения Волгограда, порыв теплотрассы произошел на улице Пушкина на внутриквартальной тепломагистрали и теплоноситель частично попал в подвальное помещение детской музыкальной школы, сейчас на месте аварии работают специалисты.