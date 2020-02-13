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В Минкомсвязи оценили идею бесплатного доступа к значимым сайтам
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РИА Новости

В Минкомсвязи оценили идею бесплатного доступа к значимым сайтам

11:39 13.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ рассматривает возможность компенсаций операторам за предоставление пользователям бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы рассматриваем", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Как написала во вторник газета "Коммерсант", комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ планирует направить премьер-министру РФ предложение о предоставлении компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Интернет-компании и операторы оценили свои затраты более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей. Такое обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП.
РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента.
Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам. Ранее в послании Федеральному собранию президент предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
Официальный интернет-портал государственных услуг
21 января, 19:43Послание президента России Федеральному собранию
Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам
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Максут ШадаевРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ПутинРоссияОбщество
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