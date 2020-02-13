В Минкомсвязи оценили идею бесплатного доступа к значимым сайтам

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ рассматривает возможность компенсаций операторам за предоставление пользователям бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы рассматриваем", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Как написала во вторник газета "Коммерсант", комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ планирует направить премьер-министру РФ предложение о предоставлении компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Интернет-компании и операторы оценили свои затраты более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей. Такое обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП.
РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента.
Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам. Ранее в послании Федеральному собранию президент предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.