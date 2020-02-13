В Минкомсвязи оценили идею бесплатного доступа к значимым сайтам

Как написала во вторник газета "Коммерсант", комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ планирует направить премьер-министру РФ предложение о предоставлении компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Интернет-компании и операторы оценили свои затраты более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей. Такое обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП.