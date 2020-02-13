В Китае за сутки выявили более 15 тысяч зараженных новым коронавирусом

ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. В Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции представитель Госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
За сутки скончались 254 человека, 1171 излечился. Всего число жертв достигло 1367, излечились 5911.
Власти объяснили, что резкий рост числа заразившихся связан с новой методикой диагностики.
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса