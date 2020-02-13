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В Китае за сутки выявили более 15 тысяч зараженных новым коронавирусом
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РИА Новости

В Китае за сутки выявили более 15 тысяч зараженных новым коронавирусом

11:23 13.02.2020 (обновлено: 14:00 13.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. В Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции представитель Госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
За сутки скончались 254 человека, 1171 излечился. Всего число жертв достигло 1367, излечились 5911.
Власти объяснили, что резкий рост числа заразившихся связан с новой методикой диагностики.
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
09:05
Эксперт рассказал о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
36847157820
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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