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2020-02-13T13:08+0300
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Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

03:26 13.02.2020 (обновлено: 13:08 13.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй после резкого скачка числа зараженных коронавирусом объяснили, что в их число теперь входят диагностированные с помощью нового метода.
Как пояснили в местном комитете по вопросам здравоохранения, диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, новых пациентов — 14 тысяч.
Выписаны из больниц 3441 человек, скончались 1310.
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
09:05
Эксперт рассказал о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 58
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
Популярные комментарии
Нет у нас короновируса, это была простая ангина) я думаю, если он даже появится, будут до последнего скрывать.
13 февраля, 09:54
Alex Fedorov
493281345
Юмор тут неуместен! Будь хоть триллион - никто не избежит на Земле коронавируса, даже дикие племена на Амазонке, потому что эта зараза, во-первых, мутирует непредсказуемо, может забирать части ДНК от других вирусов (типа СПИД), во-вторых, имеет эффект не только вируса, но и бацилл, в третьих, этому вирусу все равно на ком перемещаться по миру - на людях или животных, в четвертых - что самое опасное - выздоровевшие от одной мутации могут умереть от другой. Коронавирус - самая большая опасность всему человечеству, даже опаснее ядерного оружия, ибо там человек может сдерживать, а с вирусом такое не прокатит. Только вся надежда на жаркое лето, ибо вирус не выдерживает больше 40 градусов.
13 февраля, 10:17
Aмон Ра
3410925429
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