Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй после резкого скачка числа зараженных коронавирусом объяснили, что в их число теперь входят диагностированные с помощью нового метода.
Как пояснили в местном комитете по вопросам здравоохранения, диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, новых пациентов — 14 тысяч.
Выписаны из больниц 3441 человек, скончались 1310.
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса