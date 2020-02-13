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Матвиенко высоко оценила значение Ялтинской конференции
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РИА Новости

Матвиенко высоко оценила значение Ялтинской конференции

11:08 13.02.2020
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© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкНа одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав. Архивное фото
ЯЛТА, 13 фев - РИА Новости. Встреча лидеров Советского Союза, Великобритании и США в Ялте в 1945 году стала бесценным опытом союзничества, который должен служить ориентиром для современных государственных деятелей, говорится в приветствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в адрес участников конференции "Ялта 1945: Уроки истории", открывшейся в Ливадийском дворце.

"В феврале 1945 года состоялась ставшая событием мирового уровня встреча трех лидеров антигитлеровской коалиции, которая выстроила действующую политическую архитектуру, послужила фундаментом послевоенного многополярного мира", - говорится в приветствии спикера, документ зачитал первый замглавы комитета по образованию Совфеда Григорий Карасин. Верхняя палата парламента является соорганизатором конференции.

Матвиенко отметила, что несмотря на кардинальные различия во взглядах и позициях Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль смогли прийти к общему знаменателю в ключевых вопросах международной повестки дня, сформировав жизнеспособную систему межгосударственных отношений на долгие годы вперед.
"Краткий миг истории, запечатленный на их совместной фотографии, свидетельствует о единстве "большой тройки" в намерении уничтожить последние следы нацизма и фашизма, предоставить государствам освобожденной Европы возможность развиваться по собственному пути", - подчеркивается в обращении.
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Представители трех стран провели блестящую дипломатическую работу, позволившую достичь необходимых компромиссов и баланса интересов. Бесспорно, успех переговоров был во многом обусловлен общим пониманием того, что СССР внес решающий вклад в Великую Победу, приняв на себя основной удар, говорится в приветствии.
"Результаты Ялтинской встречи можно оценивать по-разному, они имели свои плюсы и минусы, но очевидно одно – все они оказались судьбоносными, оказали огромное влияние не только на политическое устройство, но и духовно-нравственные аспекты жизни разных народов. Важнейшим итогом стали договоренности о создании Организации Объединенных Наций – механизма поддержания и укрепления сотрудничества между государствами", - отметила спикер. По ее словам, позиция нашей страны касательно сохранения главенствующей роли ООН в международной системе коллективной безопасности и обеспечения уважения прав человека была и остается твердой и неизменной.
"Крымская встреча на высшем уровне 1945 года – это бесценное мировое наследие, опыт истинного союзничества, который может и должен служить ориентиром для современных государственных деятелей. Наш общий долг – защищать правду о Второй мировой войне, не допустить фальсификации и намеренно искаженной трактовки событий тех лет", - подчеркивается в документе.
Ялтинская конференция
4 февраля, 09:50
Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции
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Ялтинская конференция (1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоООНВ мире
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