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Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
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РИА Новости

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

10:59 13.02.2020 (обновлено: 14:20 13.02.2020)
17933
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 13 фев — РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело против жительницы подмосковных Химок Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ножевых ран мужчине, напавшем на нее в Туапсе. Об этом сообщил РИА Новости адвокат девушки Евгений Саломатов.

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления", — сказал он.

Инцидент в Туапсе произошел в июне 2018 года. Агений, которой тогда было 19 лет, приехала туда поездом из Москвы, сопровождая группу детей в лагерь. У девушки было пять дней на отдых, и она решила остаться в городе, сняв комнату в хостеле.
Вечером 24 июня она вышла в магазин за водой и заметила, что за ней идет сильно пьяный мужчина. Поэтому она достала из сумки маленький ножик, которым обычно затачивала карандаши. Мужчина сперва задавал девушке вопросы, а затем схватил и прижал к стене. Агений стала кричать, но он зажал ей рот. Однако в какой-то момент ей удалось раскрыть нож и отбиться.
Мужчина убежал, Агений на следующий день уехала домой. В полицию она обращаться не стала, так как сама серьезно не пострадала и была уверена, что не пострадал и мужчина. Однако через месяц к ней пришли полицейские.
Первоначально против Агений возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушке грозило до десяти лет лишения свободы.
По словам Саломатова, следователи пытались передать дело в прокуратуру, но там не согласились с их выводами и направили дело на доследование. В ноябре прошлого года обвинение переквалифицировали на более мягкую статью о превышении пределов необходимой самообороны.
Как заявлял адвокат, Агений также написала заявление на нападавшего с требованием привлечь его к ответственности за попытку изнасилования.
Подсудимый Дмитрий Кондратенко
23 октября 2018, 08:00
Как народные герои попадают на скамью подсудимых
27144046
Обсудить 9
ГУМВДВолгоградКраснодарский крайХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
Да ей денежное поощрение нужно дать, а не дело заводить.
13 февраля, 11:24
Вячеслав Гаджиев
5410000
Понятие превышение самообороны надо отменить вообще, а любое посягательство на причинение физического вреда и даже угрозы - рассматривать как покушение на убийство. Ударил - ты вне закона, по другому никак.
13 февраля, 12:52
vvvdok
3600001
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