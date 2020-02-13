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Культура
2020-02-13T11:05+0300
https://ria.ru/20200213/1564639450.html
Фестиваль M.ART познакомит Израиль с современным русским искусством
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РИА Новости

Фестиваль M.ART познакомит Израиль с современным русским искусством

11:05 13.02.2020
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© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Пьяные" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Спектакль Пьяные на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Звезды русскоязычной культуры, представляющие театр, балет, оперу и другие направления, выступят в Израиле в программе фестиваля M.ART, чтобы познакомить страну с актуальным русскоязычным искусством, рассказала в интервью РИА Новости директор по связям с общественностью фестиваля Алина Котлячкова.
В Израиле 20 февраля открывается мультижанровый фестиваль M.ART, в котором на разных площадках ждут 11 представлений - от спектаклей до кинопоказов и лекций, которые, по задумке организаторов, позволят составить представление о самых актуальных течениях в современном искусстве на русском языке.
"Цель фестиваля – представить в Израиле то искусство, которым живет и дышит сегодня русскоязычный мир. Театр, опера, балет, современный танец, музыка, кино – в феврале-марте 2020 года израильтяне окажутся в эпицентре актуального русского искусства", - рассказала Котлячкова.
Фестиваль в Тель-Авиве стал самым большим проектом одноименного фонда M.ART, представляющего актуальное искусство России в Великобритании, Израиле и США. Среди отобранных кураторами произведений - и звезды российской сцены, и зарубежные театральные коллективы, создающие произведения на русском языке.
"Вся программа фестиваля состоит из звезд русскоязычной культуры: Владимир Мартынов, Андрей Могучий, Татьяна Баганова, а также спектакли БДТ имени Товстоногова, Театра имени Вахтангова, Гоголь-Центра, балета из Екатеринбургского театра "Урал Опера Балет", опера Большого театра. Специальным международным событием фестиваля станут гастроли театра Резо Габриадзе", - рассказала Котлячкова.
Спектакль Осень моей весны Театра марионеток Резо Габриадзе
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Сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза" Габриадзе привез свой театр в Москву
Со сцены будет звучать русский язык, но все произведения будут сопровождаться титрами на иврите, чтобы местные жители также имели возможность познакомиться с самыми актуальными героями, проектами и громкими именами современной культуры России. Организаторы надеются, что фестиваль станет событием международного масштаба, привлекающим зрителей со всего мира.
Уже до открытия фестиваля очевидно, что программа вызвала интерес у израильтян и гостей страны. В первую очередь были раскуплены билеты на спектакли театра имени Вахтангова, не осталось свободных мест на представления грузинского театра марионеток Резо Габриадзе. Раскуплена большая часть билетов на все 11 спектаклей и кинопоказов, несмотря на то, что фестиваль проходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта после публикации американской "сделки века". По словам Котлячковой, артистов это не пугает.
"Если что и может спасти мир, так это искусство", - считают организаторы.
Спектакль Калмыцкого национального драматического театра им. Басангова
7 февраля, 03:15Культура
Названы участники программы "Большие гастроли — 2020"
200000
КультураТеатрНовости культурыАндрей МогучийГоголь-центрБольшой театрРезо ГабриадзеТель-Авив
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