Фестиваль M.ART познакомит Израиль с современным русским искусством

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Звезды русскоязычной культуры, представляющие театр, балет, оперу и другие направления, выступят в Израиле в программе фестиваля M.ART, чтобы познакомить страну с актуальным русскоязычным искусством, рассказала в интервью РИА Новости директор по связям с общественностью фестиваля Алина Котлячкова.

В Израиле 20 февраля открывается мультижанровый фестиваль M.ART, в котором на разных площадках ждут 11 представлений - от спектаклей до кинопоказов и лекций, которые, по задумке организаторов, позволят составить представление о самых актуальных течениях в современном искусстве на русском языке.

"Цель фестиваля – представить в Израиле то искусство, которым живет и дышит сегодня русскоязычный мир. Театр, опера, балет, современный танец, музыка, кино – в феврале-марте 2020 года израильтяне окажутся в эпицентре актуального русского искусства", - рассказала Котлячкова.

Фестиваль в Тель-Авиве стал самым большим проектом одноименного фонда M.ART, представляющего актуальное искусство России в Великобритании, Израиле и США. Среди отобранных кураторами произведений - и звезды российской сцены, и зарубежные театральные коллективы, создающие произведения на русском языке.

"Вся программа фестиваля состоит из звезд русскоязычной культуры: Владимир Мартынов, Андрей Могучий, Татьяна Баганова, а также спектакли БДТ имени Товстоногова, Театра имени Вахтангова, Гоголь-Центра, балета из Екатеринбургского театра "Урал Опера Балет", опера Большого театра. Специальным международным событием фестиваля станут гастроли театра Резо Габриадзе", - рассказала Котлячкова.

Со сцены будет звучать русский язык, но все произведения будут сопровождаться титрами на иврите, чтобы местные жители также имели возможность познакомиться с самыми актуальными героями, проектами и громкими именами современной культуры России. Организаторы надеются, что фестиваль станет событием международного масштаба, привлекающим зрителей со всего мира.

Уже до открытия фестиваля очевидно, что программа вызвала интерес у израильтян и гостей страны. В первую очередь были раскуплены билеты на спектакли театра имени Вахтангова, не осталось свободных мест на представления грузинского театра марионеток Резо Габриадзе. Раскуплена большая часть билетов на все 11 спектаклей и кинопоказов, несмотря на то, что фестиваль проходит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта после публикации американской "сделки века". По словам Котлячковой, артистов это не пугает.