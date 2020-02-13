Зорькин представил нового полпреда президента в Конституционном суде

"У нас закончил свою работу в Конституционном суде в качестве официального представителя президента в КС РФ Михаил Валентинович Кротов. Мы с ним попрощались, пожелав ему доброго пути по лестнице, которая ведет вверх, и также рады сегодня приветствовать начальный этап новой деятельности здесь, в Конституционном суде, Александра Владимировича Коновалова", - сказал Зорькин.