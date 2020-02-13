Зорькин представил нового полпреда президента в Конституционном суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин на заседании в четверг представил составу суда нового полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Александра Коновалова, ранее возглавлявшего Минюст, передает корреспондент РИА Новости.
В конце января президент России Владимир Путин назначил Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде. Ранее глава государства освободил от этой должности Михаила Кротова.
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"У нас закончил свою работу в Конституционном суде в качестве официального представителя президента в КС РФ Михаил Валентинович Кротов. Мы с ним попрощались, пожелав ему доброго пути по лестнице, которая ведет вверх, и также рады сегодня приветствовать начальный этап новой деятельности здесь, в Конституционном суде, Александра Владимировича Коновалова", - сказал Зорькин.
Конституционный суд в четверг рассматривает дело о проверке конституционности норм, на основании которых пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" был оштрафован за нарушение требований транспортной безопасности.
31 января, 15:42Биография Александра Коновалова