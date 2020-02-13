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2020-02-13T10:53+0300
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Зорькин представил нового полпреда президента в Конституционном суде
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РИА Новости

Зорькин представил нового полпреда президента в Конституционном суде

10:53 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин на заседании в четверг представил составу суда нового полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Александра Коновалова, ранее возглавлявшего Минюст, передает корреспондент РИА Новости.
В конце января президент России Владимир Путин назначил Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде. Ранее глава государства освободил от этой должности Михаила Кротова.
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"У нас закончил свою работу в Конституционном суде в качестве официального представителя президента в КС РФ Михаил Валентинович Кротов. Мы с ним попрощались, пожелав ему доброго пути по лестнице, которая ведет вверх, и также рады сегодня приветствовать начальный этап новой деятельности здесь, в Конституционном суде, Александра Владимировича Коновалова", - сказал Зорькин.
Конституционный суд в четверг рассматривает дело о проверке конституционности норм, на основании которых пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" был оштрафован за нарушение требований транспортной безопасности.
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Биография Александра Коновалова
310013
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Конституционный суд РФАлександр КоноваловВалерий ЗорькинРоссияПолитика
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