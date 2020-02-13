В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил пепел на высоту двух тысяч метров, сообщает агентство Antara со ссылкой на данные Центра исследования геологических катастроф Индонезии.
Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло около 05.16 часов по местному времени (01.16 мск) и продолжалось 105 секунд.
Агентство вулканологии ограничило пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвало жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками, пишет агентство Синьхуа.
Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
Terjadi erupsi di Gunung #Merapi tanggal 13 Februari 2020 pukul 05:16 WIB. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 150 detik. Teramati tinggi kolom erupsi ±2.000 meter. Arah angin ke Barat Laut. pic.twitter.com/Mkvx9Q3r0z— VolcanoYT (@VolcanoYTz) February 12, 2020