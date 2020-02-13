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В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла
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РИА Новости

В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла

10:51 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановВулкан Мерапи на рассвете
Вулкан Мерапи на рассвете
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Вулкан Мерапи на рассвете. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил пепел на высоту двух тысяч метров, сообщает агентство Antara со ссылкой на данные Центра исследования геологических катастроф Индонезии.
Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло около 05.16 часов по местному времени (01.16 мск) и продолжалось 105 секунд.
Агентство вулканологии ограничило пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвало жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками, пишет агентство Синьхуа.
Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
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Ява (остров)ДжакартаИндонезияВ мире
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