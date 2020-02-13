В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло около 05.16 часов по местному времени (01.16 мск) и продолжалось 105 секунд.