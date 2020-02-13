Посол сообщил, что Ирак не обращался к России по поводу покупки С-400

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обращений от иракской стороны о покупке российских ЗРК С-400 пока не поступало, но интерес к ним есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.
"Безусловно, в свете последних событий возрос интерес к российским системам ПВО, в том числе к зенитным ракетным комплексам С-400. Однако о чем-то конкретном пока говорить преждевременно. Если поступят обращения от иракской стороны, будем их изучать", - сказал дипломат.
Максимов отметил, что иракские военные убедились в качестве российского оружия на полях сражений с ИГ*. "Мы всегда говорим, что готовы продолжать оказывать содействие правительству Ирака в укреплении обороноспособности страны. В России производится самая современная военная техника для всех родов войск, в том числе - для ПВО. Если к нам поступит обращение по конкретным системам, будем его рассматривать", - сказал посол.
"А пока ждем иракских друзей в России на специализированные выставки вооружений МАКС и "Армия-2020", - добавил Максимов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента сообщала, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.
США грозят санкциями ряду стран за покупку С-400.
* Террористическая организация, запрещенная в России