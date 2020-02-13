Посол сообщил, что Ирак не обращался к России по поводу покупки С-400

"Безусловно, в свете последних событий возрос интерес к российским системам ПВО, в том числе к зенитным ракетным комплексам С-400. Однако о чем-то конкретном пока говорить преждевременно. Если поступят обращения от иракской стороны, будем их изучать", - сказал дипломат.

Максимов отметил, что иракские военные убедились в качестве российского оружия на полях сражений с ИГ*. "Мы всегда говорим, что готовы продолжать оказывать содействие правительству Ирака в укреплении обороноспособности страны. В России производится самая современная военная техника для всех родов войск, в том числе - для ПВО. Если к нам поступит обращение по конкретным системам, будем его рассматривать", - сказал посол.