Максим Максимов: в Ираке возрос интерес к российским системам ПВО

В Ираке с осени прошлого года сохраняется сложная внутриполитическая обстановка, антиправительственные демонстрации не прекращаются и уже стали самыми продолжительными в истории этой страны за последние сто лет. Посол России в Багдаде Максим Максимов в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой, приуроченном ко Дню дипломатического работника, рассказал, как кризис в Ираке отражается на сотрудничестве с Москвой, насколько безопасна работа в этой стране российских нефтяных компаний, а также прояснил вопрос о возможной покупке Багдадом российских ракетных комплексов С-400.

— Как вы оцениваете ситуацию в Ираке в свете продолжающегося там кризиса? Как она отразилась на российско-иракском сотрудничестве?

— Ситуация в Ираке сегодня действительно непростая. Начавшиеся 1 октября прошлого года антиправительственные демонстрации — самые продолжительные и масштабные народные выступления в истории страны за последние сто лет. Надо признать, что после 2003 года накопилось немало острых социально-экономических проблем, которые требуют оперативного решения. Прежде всего речь идет о безработице, преимущественно среди молодежи. По оценкам международных организаций, ее уровень в данной категории населения превышает 60 процентов. Естественно, что большинство протестующих — молодые люди, студенты, даже школьники, которых беспокоит их будущее, в первую очередь вопрос трудоустройства. Во многих провинциях тяжелая ситуация с социальным сектором, энерго— и водоснабжением.

Сейчас требуются экстренные меры от властей. 3 февраля президент Ирака Бархам Салех поручил Мухаммаду Тауфику Аляуи сформировать правительство. Предыдущий кабинет Аделя Абдельмахди в декабре прошлого года ушел в отставку. От того, как быстро новое правительство начнет работать, зависит будущее Ирака, а также судьбы реформ, проведения которых требуют демонстранты на иракских улицах.

Безусловно, нынешний кризис в стране не самым лучшим образом отражается на двустороннем сотрудничестве с Ираком. В прошлом году был отложен ряд важных визитов в Москву и Багдад ведомственных делегаций, а также представителей деловых кругов. Перенесены на этот год поездки в Россию председателя иракского парламента Мухаммада Хальбуси и глав некоторых парламентских комитетов. Исходя из этого, мы заинтересованы в том, чтобы правительство приступило к своим обязанностям как можно скорее. Тем более что на этот год намечено проведение в Москве девятого заседания Российско-иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Это одно из важнейших ежегодных двусторонних мероприятий, в котором участвуют руководители министерств экономического профиля, а также представители бизнеса. Последнее заседание состоялось в Багдаде в апреле 2019 года под сопредседательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Ивановича Борисова и министра иностранных дел Республики Ирак Мухаммеда Аль-Хакима. В настоящее время мы ведем работу по подготовке ряда важных двусторонних соглашений, которые должны придать весомый импульс развитию российско-иракского взаимодействия, в том числе в области транспортного сообщения и перевозок, а также о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

— Не планируется ли усиление охраны российского посольства в Багдаде в связи с участившимися атаками на районы "Зеленой зоны", в том числе на американскую дипмиссию? Если нападения будут продолжены, рассматривается ли возможность эвакуации российского диппредставительства? Обеспечена ли охрана дипобъектов в Ираке в должной мере?

— Отвечая на ваш вопрос, считаю важным уточнить, что служебно-жилой комплекс посольства России в Ираке расположен за пределами так называемой "зеленой зоны" Багдада.

Теперь по сути вопроса. Как вам известно, в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на государстве пребывания лежит обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств. Аналогичное положение содержится в статье 31 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в отношении консульских учреждений. Напомню, что в Эрбиле и Басре работают генеральные консульства Российской Федерации.

Замечу, что иракские власти в полном объеме выполняют свои обязательства, вытекающие из упомянутых основополагающих международных правовых актов. Более того, в моих беседах с руководителями местных ведомств, в компетенции которых находится комплекс вопросов, связанных с физической охраной иностранных дипломатических представительств, иракцы, ссылаясь на соответствующие установки руководства республики, постоянно подчеркивают приоритетность задачи по обеспечению безопасного функционирования российского посольства в Багдаде и генконсульств России в упомянутых городах. И это не является, на мой взгляд, проявлением дипломатической вежливости, поскольку в периоды обострения обстановки как в столице, так и в стране в целом, мы неоднократно убеждались, что местные силовые структуры обеспечивали адекватный уровень безопасности дипломатических и консульских представительств.

Что касается возможной эвакуации российского посольства, то на сегодняшний день мы не видим угроз, которые могли бы стать основанием для принятия такого решения. Если обстановка изменится к худшему, то сообразно ей будем принимать меры для защиты сотрудников российских учреждений и компаний, работающих в Ираке, а также наших граждан. Для этого у нас имеются необходимые планы на случай чрезвычайных ситуаций.

— Судя по всему, США из Ирака уходить не собираются. Как вы относитесь к такой позиции американцев? Повлияет ли уход американских сил на активизацию террористической деятельности ИГИЛ* в Ираке? Как в целом продвигается борьба с терроризмом в стране?

— В первую очередь в нашем понимании присутствие иностранных войск в какой-либо стране должно быть результатом договоренности между правительством, направляющим контингент, и правительством, принимающим его на своей территории. Без согласия властей страны пребывания размещение иностранных войск в другом государстве незаконно. Насколько мне известно, военное присутствие США, а также стран антиигиловской коалиции в Ираке регламентируется определенными двусторонними документами. Тем не менее 5 января текущего года иракское руководство в соответствии с действующими правилами и процедурами национального законодательства приняло решение о выводе всех иностранных военных из Ирака в принципе — не только американских. Теперь у государств, имеющих на иракской территории воинские контингенты, как у ответственных членов международного сообщества, есть, на мой взгляд, только один очевидный и правильный путь – сесть за стол переговоров с иракцами и обсуждать модальности дальнейшего пребывания своих военнослужащих в республике или их ухода. Хотелось бы особо подчеркнуть, что активно применяемый в этом контексте язык санкций и ультиматумов в ответ на законное волеизъявление руководства суверенного государства абсолютно неприемлем.

Что касается роли американского контингента в борьбе с ИГИЛ*, то здесь опять же исходим прежде всего из мнения наших иракских партнеров. Нельзя забывать, что иракские силовые структуры существенно окрепли за время проведения контртеррористической операции против ИГИЛ* в 2014 – 2017 годах и на сегодняшний день могут выполнить многие задачи в сфере антитеррора, обеспечения безопасности и обороноспособности страны самостоятельно. Конечно, говорить о полной победе над ИГИЛ* пока преждевременно, хотя и нельзя не признать, что в указанный период урон данной террористической структуре был нанесен серьезный. Тем не менее отдельные малочисленные группы боевиков продолжают орудовать в ряде провинций. Действуют спящие ячейки ИГИЛ*. Поэтому сегодня как никогда возрастает роль обмена развединформацией, превентивной работы по недопущению проведения терактов и обеспечению безопасности в иракских городах.

— Какие шаги предпринимают иракские власти в связи со вспышкой коронавируса в Китае? Поступали ли вам какие-либо предупреждения на этот счет?

— На самом деле иракское правительство со всей серьезностью отнеслось к данной проблеме. Был принят ряд неотложных мер, направленных на предотвращение попадания в страну данного вируса. В этих целях в Ираке была сформирована специальная межведомственная комиссия, в которую вошли министерство здравоохранения, министерство транспорта, МВД и другие ведомства. На месяц введено ограничение на въезд на иракскую территорию для всех, кто следует из КНР, как иностранных, так и китайских граждан. Последних здесь немало, с учетом высокого уровня китайско-иракского сотрудничества. В ряде багдадских клиник оборудованы помещения, куда будут доставлять пациентов с симптомами, схожими при инфицировании коронавирусом. Кроме того, из города Ухань были возвращены на родину обучающиеся там иракские студенты и их семьи. Мы не упускаем данную проблему из виду и находимся в постоянном контакте с местным Минздравом. Пока информации об инфицированных данным вирусом в Ираке не поступало.

— Как внутренняя напряженность в Ираке может повлиять на перспективы добычи нефти и работу российских компаний? Как обстоит вопрос с обеспечением безопасности российских нефтяных компаний в Ираке? Какие им даны рекомендации? Есть ли планы эвакуации в случае необходимости?

— Действительно, последние события в Ираке серьезно повлияли на планы правительства по постконфликтному восстановлению страны и дальнейшему развитию экономики, в первую очередь бюджетообразующей нефтегазовой отрасли. В настоящее время существуют серьезные риски для частичной или полной остановки деятельности крупнейших зарубежных экономоператоров, участвующих в качестве генеральных или субподрядчиков в реализации крупных проектов по разведке, разработке и добыче углеводородов на ключевых нефтегазовых месторождениях Ирака. Так, в начале января американская компания ExxonMobil полностью эвакуировала персонал, нанятый из граждан США, со стратегически важного для страны месторождения "Западная Курна-1", сокращает объемы своей работы в центральных и южных районах Ирака британская BP.

Разумеется, безопасность сотрудников, работающих на нефтегазовых объектах в Ираке, является основным условием для продолжения операционной деятельности и для российских экономоператоров. В настоящее время для обеспечения безопасности персонала и бесперебойной операционной деятельности на месторождениях и других объектах в зоне ответственности наших подрядчиков привлекаются надежные и высококвалифицированные частные охранные компании, имеющие опыт работы в Ближневосточном регионе. Здесь стоит отметить, в частности, положительно зарекомендовавшую себя на местном рынке российско-иракскую охранную структуру "Земля Ирака".

Сохраняющаяся сложная внутриполитическая ситуация в Ираке требует повышенного внимания, поэтому данный вопрос находится у нас на особом контроле. В посольстве на регулярной основе проводятся встречи с представителями ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Башнефть" и других отечественных операторов по вопросам, связанным с обеспечением безопасности. Осуществляется комплексный мониторинг обстановки вокруг наших объектов, компаниям направляются соответствующие рекомендации, которые обновляются исходя из меняющейся обстановки. Хорошее взаимодействие уже налажено с министерством нефти Ирака и компетентными иракскими органами. Так что в случае возникновения нештатной ситуации она обычно оперативно решается.

Разумеется, если появляется реальная угроза безопасности работников российских компаний и подрядных организаций, наши операторы имеют наготове собственные планы по эвакуации, заранее отработанные и согласованные с посольством и местными структурами. Вместе с тем надеюсь, что до кризисных сценариев дело не дойдет.

— Ранее сообщалось, что Ирак планирует направить делегацию в Россию, а также в Китай и Украину, чтобы обсудить возможные закупки современных систем ПВО. Контактировала ли уже с вами иракская сторона по данному вопросу? Может ли закупка осуществляться за счет поставок иракских нефтепродуктов?

— На самом деле мы всегда говорим, что готовы продолжать оказывать содействие правительству Ирака в укреплении обороноспособности страны. В России производится самая современная военная техника для всех родов войск, в том числе для ПВО. Если к нам поступит обращение по конкретным системам, будем его рассматривать. А пока ждем иракских друзей в России на специализированные выставки вооружений МАКС и "Армия-2020". Что касается вопроса оплаты нефтью за поставки ПВН в Ирак, то его лучше адресовать российским поставщикам.

— Идут ли консультации по приобретению Ираком российских систем С-400? Как вы можете в целом оценить уровень военно-технического сотрудничества наших стран? Какие возможные контракты, к каким, возможно, новым вооружениям проявлял интерес Багдад? Есть ли необходимость заключения новых соглашений по модернизации военной техники?

— В Ираке еще со времен СССР всегда было уважительное отношение к российскому оружию. Его отличает высокое качество исполнения и относительно невысокая цена по сравнению с зарубежными аналогами, а главное, что характеризует наши изделия военного назначения, это неприхотливость, надежность и простота в обслуживании. Как нам регулярно говорят иракские военные, в этом они убедились на полях сражений с ИГИЛ*. Безусловно, в свете последних событий возрос интерес к российским системам ПВО, в том числе к зенитным ракетным комплексам С-400. Однако о чем-то конкретном пока говорить преждевременно. Как я уже сказал, если поступят обращения от иракской стороны, будем их изучать.

— Как известно, прошлый год ознаменовался активным делегационным обменом между нашими странами. Ожидаете ли вы сохранения данной динамики двусторонних контактов?

— Действительно, в последнее время динамика наших двусторонних контактов с иракскими партнерами набирает обороты. В 2019 году в Москву и Багдад было осуществлено более 60 визитов. В октябре министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посетил иракскую столицу и административный центр Курдского автономного района — город Эрбиль. Уверен, что и в текущем году темпы сотрудничества сохранятся, а интенсивный делегационный обмен будет продолжен. Показательным примером этому являются состоявшиеся в начале февраля текущего года в Москве консультации по линии наших внешнеполитических ведомств, ставшие, к слову сказать, уже хорошей традицией. Иракская делегация, которую возглавил первый заместитель министра иностранных дел Ирака Абделькерим Хашем, провела предметные переговоры со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Леонидовичем Богдановым, а также встретилась с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Иосифовичем Косачевым. Кроме того, в свете укрепления межпарламентских связей между нашими странами в этом году по приглашению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина ожидается визит в Москву председателя Совета представителей Ирака Мухаммада Хальбуси.

Помимо этого, после формирования в Ираке нового правительства рассчитываем на продолжение активного взаимодействия с Ираком в рамках работы Российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ожидаем активный обмен визитами по линии экономических ведомств.

Актуально В силах ли США удержать Ирак от покупки российских С-400?

— В Ираке проводилась операция по вывозу российских детей — членов семей боевиков на родину. Завершена ли она или в стране еще остаются дети, которые ожидают возвращения в Россию?

— В конце 2019 года усилиями министерства иностранных дел, аппарата уполномоченного по правам ребенка, Минздрава, МЧС и ряда других российских ведомств было исполнено указание президента Российской Федерации по вывозу детей из зон боевых действий в Ираке. 18 ноября 2019 года из Багдада эвакуирована последняя группа детей (32 ребенка) российских гражданок, отбывающих сроки наказания в багдадских тюрьмах за пособничество террористическим организациям. В общей сложности на родину вернулись 122 несовершеннолетних россиянина (четырьмя группами — 30 декабря 2018 года,10 февраля, 10 июля и 18 ноября 2019 года).

Решение вопроса не сводилось просто к технической стороне: вызвать самолет МЧС, посадить детей и отправить на родину. Эта работа потребовала более полутора лет кропотливого труда, связанного с идентификацией женщин, заявивших себя гражданками России, поскольку у них отсутствовали какие-либо документы, определения родства по линии мать-ребенок путем проведения ДНК-экспертизы, установления факта рождения детей, появившихся на свет за пределами Российской Федерации, через российские суды.

В ходе проводимых в этой связи мероприятий непосредственно в Багдаде мы получали всестороннюю поддержку и помощь как руководства Республики Ирак, так и на уровне рядовых сотрудников ведомств. В этой связи хотелось бы еще раз выразить благодарность всем иракцам, которые были причастны к выполнению данной гуманитарной миссии.

— Какие новые проекты, кроме сфер нефти и газа и поставок зерна, рассматривают Россия и Ирак? Какие вы видите перспективы для расширения экономического сотрудничества?

— Еще с советских времен у нас имеется неплохой задел и опыт по проектированию и возведению объектов тепло- и гидроэнергетики. С учетом планов местного правительства по увеличению производства электроэнергии, в которой в Ираке в настоящее время наблюдается дефицит особенно в пиковые сезоны, ряд ведущих российских профильных компаний, таких как ООО "Интер РАО Инжиниринг", ООО "ИК "Технопромэкспорт", ПАО "Силовые машины" и ПАО "Россети", изучают возможности реализации в стране совместных проектов по модернизации имеющихся и строительству новых объектов электрогенерации, а также развитию электросетевого хозяйства.

Кроме того, в качестве одного из перспективных направлений двустороннего экономического взаимодействия рассматриваем сельское хозяйство. При этом здесь речь идет не только об экспортно-импортных поставках сельскохозяйственного сырья или готовой продукции агропромышленного комплекса, но также обсуждается сельскохозяйственное машиностроение. Данное направление является особенно актуальным в свете анонсированной политики руководства Ирака на достижение целей по самообеспечению в секторе АПК. Ряд российских компаний, в частности консорциум "Элеваторпродмашстрой", изучают проекты по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов переработки и хранения зерновых на территории Ирака.

Одним из приоритетных направлений российско-иракского торгово-экономического сотрудничества является промышленная кооперация. Считаем, что наши страны обладают значительным потенциалом для поступательного расширения двустороннего взаимодействия в данной области. Имеется взаимная заинтересованность в наращивании и диверсификации торговли с Ираком продукцией гражданского назначения, а также создания соответствующих производственных мощностей на территории страны.

В практическом плане речь идет о поставках автомобильной, железнодорожной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и морской техники, нефтегазового и электроэнергетического оборудования, фармацевтических препаратов, а также об участии российских компаний в проектах по восстановлению и строительству объектов инфраструктуры на территории Ирака.

Как я уже говорил, активно работает Российско-иракская комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой обсуждаются эти и другие вопросы двустороннего взаимодействия. Эту площадку рассматриваем как важнейший механизм развития отношений по различным направлениям двустороннего взаимодействия. Рассчитываем, что очередное, девятое, заседание, состоится в первом полугодии в Москве.