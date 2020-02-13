О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. О полной победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в О полной победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке говорить преждевременно, малочисленные группы боевиков орудуют в ряде провинций, действуют "спящие ячейки" террористов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов

По его словам, иракские силовые структуры существенно окрепли за время проведения контртеррористической операции против ИГ* в 2014 – 2017 годах и на сегодняшний день могут выполнить многие задачи в сфере антитеррора, обеспечения безопасности и обороноспособности страны самостоятельно.

"Конечно, говорить о полной победе над ИГИЛ* пока преждевременно, хотя и нельзя не признать, что в указанный период урон данной террористической структуре был нанесен серьезный. Тем не менее, отдельные малочисленные группы боевиков продолжают орудовать в ряде провинций. Действуют "спящие ячейки" ИГИЛ*", - сказал Максимов.

Поэтому, считает он, "сегодня как никогда возрастает роль обмена развединформацией, превентивной работы по недопущению проведения терактов и обеспечению безопасности в иракских городах".

Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.