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О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде
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РИА Новости

О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде

10:44 13.02.2020 (обновлено: 11:16 13.02.2020)
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© Фото предоставлено посольством России в ИракеПосол России в Ираке Максим Максимов
Посол России в Ираке Максим Максимов
© Фото предоставлено посольством России в Ираке
Посол России в Ираке Максим Максимов
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. О полной победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке говорить преждевременно, малочисленные группы боевиков орудуют в ряде провинций, действуют "спящие ячейки" террористов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ираке Максим Максимов.
По его словам, иракские силовые структуры существенно окрепли за время проведения контртеррористической операции против ИГ* в 2014 – 2017 годах и на сегодняшний день могут выполнить многие задачи в сфере антитеррора, обеспечения безопасности и обороноспособности страны самостоятельно.
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"Конечно, говорить о полной победе над ИГИЛ* пока преждевременно, хотя и нельзя не признать, что в указанный период урон данной террористической структуре был нанесен серьезный. Тем не менее, отдельные малочисленные группы боевиков продолжают орудовать в ряде провинций. Действуют "спящие ячейки" ИГИЛ*", - сказал Максимов.
Поэтому, считает он, "сегодня как никогда возрастает роль обмена развединформацией, превентивной работы по недопущению проведения терактов и обеспечению безопасности в иракских городах".
Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Читайте полный текст интервью с Максимом Максимовым >>
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