В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова

Тактильная модель эскиза театральной декорации.
Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.
Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.
Тактильная модель эскиза театральной декорации.
Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.
"Нам хочется, чтобы у выставки была атмосфера, чтобы история, которую мы рассказываем, была цельной, запоминающейся. Мы апеллируем и к визуальному, и к аудио опыту", — прокомментировала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
"Мы привезем на выставку Виноградова некоторые работы из музеев Прибалтики, осенью на выставку Эжена Каррьера и его русских друзей и учеников приедут работы из музея Орсе, из музея Гренобля, рассчитываем на участие Лилля, Лиона", — рассказала директор музея.