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2020-02-13T14:47+0300
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В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
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РИА Новости

В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова

14:47 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница выставки художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве
Посетительница выставки художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в Музее русского импрессионизма, открылась выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". В экспозицию вошло 170 работ из разных коллекций России и Франции. Творчество одного из самых известных за рубежом русских художников впервые представили в таком объеме. ⠀
В экспозиции есть произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, ранее не выставлявшиеся у нас в стране. Например, "Вид на Пантеон из Люксембургского сада", "Лес. Июнь", "Портрет Федора Комиссаржевского", "Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни" и многие другие.
Из российских музеев полотна предоставили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства и другие.
Некоторые произведения сопровождаются ароматами. Так, первые посетители экспозиции смогли услышать воссозданный специалистами любимый парфюм Анны Ахматовой. Она назвала его "Духи моей молодости".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Тактильная модель эскиза театральной декорации.

Тактильная модель эскиза театральной декорации на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
1 из 3

Тактильная модель эскиза театральной декорации.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.

Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3

Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКуратор выставки Анастасия Винокурова (слева) дает интервью на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве.
Куратор выставки Анастасия Винокурова дает интервью на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
3 из 3
Куратор выставки Анастасия Винокурова (слева) дает интервью на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 3

Тактильная модель эскиза театральной декорации.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница фотографирует серию портретов на выставке художника Юрия Анненкова.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 3
Куратор выставки Анастасия Винокурова (слева) дает интервью на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

"Нам хочется, чтобы у выставки была атмосфера, чтобы история, которую мы рассказываем, была цельной, запоминающейся. Мы апеллируем и к визуальному, и к аудио опыту", — прокомментировала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

На открытии она также рассказала о планах музея.
"Хотим на будущий год подготовить большую выставку японского импрессионистического искусства. Хочется верить, что эти планы сбудутся", — подчеркнула Петрова.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор музея русского импрессионизма Юлия Петрова на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в Москве.
Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в Москве.
Она добавила, что летом текущего года музей представит выставку, посвященную творчеству русского живописца Сергея Виноградова, а осенью откроется экспозиция французского художника-символиста Эжена Каррьера.

"Мы привезем на выставку Виноградова некоторые работы из музеев Прибалтики, осенью на выставку Эжена Каррьера и его русских друзей и учеников приедут работы из музея Орсе, из музея Гренобля, рассчитываем на участие Лилля, Лиона", — рассказала директор музея.

Открытие экспозиции посетили и знаменитости. Они одними из первых поделились впечатлениями в социальных сетях.
"С большим интересом окунулись в мир этого художника, — написала в инстаграме актриса Алиса Гребенщикова. — Алеша (сын. — Прим.ред.) не решился составить мне компанию, но попросил обязательно прислать фотографии картин, которые мне понравятся. Вот что я особенно отметила: "Портрет Жерара Филиппа", "Петербург", " У лампы. Это портрет сестры художника".
"Очень рекомендую. Особенно с экскурсоводом. Мы вчера буквально погрузились в то время и в тот мир!" — рассказала фигуристка Анастасия Гребенкина.
Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" продлится до 24 мая 2020 года.
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