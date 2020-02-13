В Госдуме оценили идею о дополнительных "часах тишины"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести штрафы за шум в дневное время.
По его словам, идея запретить шуметь с 19:00 до 9:00 является "иновационной".
"Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать", - заявил Терентьев.
Ранее газета "Известия" сообщила о подготовке Советом Федерации поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающей запрет на шум с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
За нарушение тишины парламентарии предложили ввести административные штрафы от пятисот до трех тысяч рублей, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
Нововведение планируется распространить только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.
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